За 4 месяца мы могли бы быть в Крыму: Залужный рассказал, какую ошибку допустил

Контрнаступление Украины казалось не таким, каким его ожидали увидеть. Главнокомандующий ВСУ объяснил, в чем заключались главные просчеты.

За 5 месяцев контрнаступления украинским военным удалось продвинуться всего на 17 километров. Это подорвало надежды Киева и Запада на молниеносный прорыв, который бы заставил Путина понять, что войну невозможно выиграть.

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Залужный признал ошибку

Главнокомандующий ВСУ надеялся, что большие потери будут побуждать Кремль остановить войну.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну,

– признался Залужный.

Впрочем, Россия еще раз доказала, что для нее человеческая жизнь ничего не стоит.

Почему контрнаступление пошло не по плану

Если бы все пошло по графику, то ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 километров в сутки, прорывая рубежи российской обороны.

Четырех месяцев должно было быть достаточно для того, чтобы мы дошли до Крыма, воевали в Крыму, вернулись из Крыма и снова заходили и выходили,

– отметил генерал Залужный.

Впрочем, реальность оказалась иной. Войска и техника застряли на минных полях, западное оружие оказалось под огнем вражеской артиллерии и беспилотников.

Причина неудачи, по мнению главнокомандующего, заключалась в том, что Украина находится с противником на одном уровне технологического развития, что и влечет за собой тупик: "вводит в ступор и нас, и наших врагов".

Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что мы делаем. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга,

– заявил Залужный.

Украине нужно не новое изобретение, а совокупность технических решений

Главнокомандующий уверен, что технология станет решающим фактором в войне. Чтобы Украина имела возможность перебрать инициативу на фронте, ей нужно не просто одно новое изобретение, а совокупность технических решений.

Залужный отметил, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами, которые неизбежно приведут к поражению.

Генерал назвал 5 основных приоритетов, которые помогут Украине избежать позиционной войны, которая выгодна врагу и очень вредна для нас. Это, в частности, преимущество в воздухе, усовершенствованные средства контрбатарейной борьбы, технологии разминирования, наращивание резервов и инновационные подходы.