Контрнаступление постоянно происходит там, где это важно и необходимо – ОК "Восток"

Защитники проводят контрнаступательные действия там, где это необходимо и прилагают все усилия, чтобы помешать противнику продвинуться.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативного командования "Восток" Илько Божко, сообщает 24 канал.

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Надо понимать, где это возможно и необходимо длится контрнаступление по всем направлениям. Следует это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность.

– отметил Илько Божко.

Он подчеркнул, что решение о контрнаступлении принимается на самом высоком уровне и оно будет сознательным, взвешенным и совершенно понятным.

Действия кафиров во время штурма Северодонецка неэффективны

Также Илько Божко сообщил, что действия кафиров при штурме неэффективны, а заявления о якобы взятии города не соответствуют действительности. Речь идет о попытках русских военных закрепиться в Лимане и выйти на окраины Северодонецка.

Действия россиян совершенно неэффективны при штурме городов. Они не научились этого делать, и у них это не получится. Они не могли этого сделать ни на юге нашей страны, нет никаких предпосылок, чтобы говорить об их каких-либо эффективных действиях в Северодонецке.

– заявил Божко.

Актуально о ситуации на Востоке

Российский враг в большинстве своем сосредоточил свои силы на Востоке Украины. Пытается взять под полный контроль территории Донбасса.

В американском Институте изучения войны заявили, что Россия, похоже, отказалась от намерения оцепить ВСУ на Востоке, однако военное руководство оккупантов готовит три так называемых "котла" .

более широкий район Северодонецка (включая города Рубежное и Лисичанск);

Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Российским войскам удалось приблизиться к Северодонецку, продолжаются активные бои. Враг бросил все силы на то, чтобы преуспеть в этом направлении.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 28 мая сообщил, что этот город под контролем ВСУ . Накануне кафиры зашли в гостиницу "Мир" и район автостанции в окрестностях.

Только за 28 мая кафиры атаковали более 40 населенных пунктов на Донбассе. К сожалению, в результате ударов погибли трое гражданских.

В Офисе президента заявили, что после 15-20 июня ситуация на фронте начнет резко меняться в пользу Украины. Это будет обусловлено поступлениями большого количества вооружения, которого ВСУ сейчас не хватает.

Обратите внимание – кафиры вплотную приблизились к Северодонецку