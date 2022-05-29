Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, повідомляє 24 канал.

Увага У Міноборони пояснили, від чого залежить широкий контрнаступ ЗСУ

Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність,

– зазначив Ілько Божко.

Він наголосив, що рішення про контрнаступ приймається на найвищому рівні і воно буде свідомим, виваженим і абсолютно зрозумілим.

Актуально про ситуацію на Сході

Російський ворог здебільшого зосередив свої сили на Сході України. Намагається взяти під повний контроль території Донбасу.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити ЗСУ на Сході, проте військове керівництво окупантів готує три так звані "котли":

ширший район Сєвєродонецька (включно з містами Рубіжне та Лисичанськ);

Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

Російським військам таки вдалося наблизитися до Сєвєродонецька, тривають активні бої. Ворог кинув усі сили на те, щоб здобути успіх на цьому напрямку.

Лише за 28 травня окупанти атакували понад 40 населених пунктів на Донбасі. На жаль, внаслідок ударів загинули троє цивільних.

В Офісі президента заявили, що після 15 – 20 червня ситуація на фронті почне різко змінюватися на користь України. Це буде зумовлено надходженнями великої кількості озброєння, якого ЗСУ зараз бракує.