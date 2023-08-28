Оккупанты могут попасть в котел под Купянском, хоть и немного продвигаются там, – Резников

Алексей Резников рассказал о ситуации на фронте. Российские оккупанты имеют некоторые успехи. В то же время, уже в ближайшее время могут попасть в котел.

Алексей Резников рассказал, что это произойдет, если воины ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

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Министр отметил, что это логический ход российских оккупантов. Они пытаются атаковать там, чтобы Украина забрала подразделения с Юга и Востока.

Но генерал Сырский, командующий группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде бы немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении, – 24 Канал), то тогда уже они попадут в котел,

– говорится в сообщении.

Резников добавил, что украинские подразделения с Юга не перебрасывают. Тем временем оккупанты продолжают перебрасывать свои силы. Это – хороший знак.

Комментируя контрнаступление ВСУ, Резников добавил, что все идет по плану Киева. Украина хочет сберечь жизнь воинов. План Украины обсудила с партнерами. Все понимают, что происходит. Контрнаступление продолжается.