Уже более месяца ВСУ удерживают позиции в Курской области. Впрочем, недавно российские войска начали контрнаступательные действия.

На действия россиян отреагировал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Он заверил, что все идет по украинскому плану.

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Как Зеленский прокомментировал контрнаступление россиян на Курщине

Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина уже давно наблюдает за скоплением войск на территории Беларуси.

"Относительно Беларуси. Скопление видели. Видели давно. Контролируем этот процесс", – отметил украинский лидер.

В то же время Науседа заявил, что Беларусь продолжает отправлять нелегальных мигрантов к границе с ЕС, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе.

Напомним, что о контрнаступлении россиян в Курской области вчера, 11 сентября, сообщили аналитики DeepState. Они рассказали, что россияне начали активные штурмовые действия, также было переправлено бронетехнику через Сейм.