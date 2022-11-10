Подсказывает логистика: в каком направлении может быть следующий этап контрнаступления ВСУ

Освободив Херсон, Украина получит возможность передислоцировать свои войска на другие направления. Американские специалисты выражают интересный тезис: вся война – вопрос логистики.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина. Он также отметил, что говорится о том, как хорошо ты можешь снабжать своих военных всем необходимым. Соответственно, бить всегда нужно туда, где у тебя хорошая поставка – а у противника хуже всего.

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Где в России в начале вторжения были самые плохие поставки – около Киева. ВСУ ударили туда и имели успех, все было хорошо. На Змеином также – как только остров удалось изолировать, россияне сами оттуда убежали.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

"Ситуация повторилась и в Харьковской области – там у россиян тоже была плохая логистика. После того, как ВСУ удачно провели Харьковскую операцию, я говорил, что следующим будет Херсон", – добавляет Яковина.

В конце концов так и получилось. Поэтому теперь я считаю, что хуже всего у россиян с логистикой на севере Луганской области и на юге Запорожской,

– говорит журналист.

По словам Ивана Яковины, продолжения украинского контрнаступления следует ожидать либо в Луганской области, либо в Запорожье.

Кратко про якобы уход россиян из Херсона