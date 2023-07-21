Тормозит продвижение Украины, – FT назвали основную угрозу для военных ВСУ во время контрнаступления

Заминированные поля сейчас являются главной опасностью для наших бойцов. В ВСУ адаптировались и изменили тактику, но наши воины двигаются медленнее, чем могли бы.

Минные поля замедляют украинское контрнаступление на юге Запорожья и востоке Донбасса. Об этом сообщает Financial Times, передает 24 Канал.

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Сейчас, когда уже шесть недель идет контрнаступление, именно минные поля являются основной угрозой.

Ни одно военное препятствие не кажется таким страшным, как огромные и плотные минные поля России, которые уничтожают доставленную НАТО броню, ранят солдат и подрывают боевой дух,

– отмечает Financial Times.

Российские мины – каждые полметра. Журналисты называют их "скрытой угрозой, ставшей психологическим страданием".

Враг использует разные виды мин:

противотанковые;

противопехотные;

самодельные взрывные устройства;

мины-ловушки.

Особенно опасны мины-бабочки, которые трудно обезвредить.

Минируют и траншеи, используют управляемые мины и обычные – но так, чтобы сделать невозможными работу систем разминирования, которые есть в Украине.

Помогает ли западная техника

На минах подрывается много транспортных средств, предоставленных нам союзниками, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Впрочем, все равно они защищают бойцов.

В июне россияне попали в Bradley из "Града" – но экипаж из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" выжил. Анна Маляр тогда заявила, что у американской БМП "незаурядная боевая живучесть", а главное – она спасает жизнь наших защитников. Сами бойцы сказали, что Bradley спокойно выдерживает подрыв противотанковой мины. А вот если бы воевали на советских БМП – "бригады бы уже не было".

Если западные бронемашины машины подрываются, то наши воины вынуждены идти пешком, подвергая себя опасности.

: В 1943 году Красная армия установила более миллиона мин, чтобы остановить нацистскую Германию в битве под Курском. Западные исследователи считают, что путинская Россия прибегла к этому рецепту.

Новые вызовы

ВСУ и Силы обороны адаптировались. Ранее они прорывались на западной бронетехнике через мины и хорошо укрепленные оборонные позиции россиян. Теперь идут пехотными группами, поддерживаемыми артиллерийским огнем.

США уже предоставляли системы разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLICs), но их пока недостаточно.

Financial Times акцентирует внимание на том, что прорвать первую линию обороны мало. Украинские воины должны иметь достаточно ресурсов, чтобы двигаться дальше, к другим линиям – и впоследствии добиться стратегического успеха в наступлении.

Линии российской обороны часто восстанавливаются по ходу боя; время, которое нужно украинским силам, чтобы продолжать продвигаться вперед, – это время, которое Россия тратит на укрепление следующей линии обороны,

– отметили в издании.

Что еще известно о минных полях