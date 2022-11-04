Готовятся отступать, убегают на левый берег, – полковник сказал, что ждет россиян в Херсонской области
Вокруг Херсона и отступления оттуда россиян, сейчас немало разговоров. Вряд ли в Херсоне россияне готовят ловушку для украинских военных. Наши защитники выполняют определенные оперативно-тактические действия для того, чтобы оттеснить оккупантов и в ловушку не попадут.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что никто не пойдет в ловушку, у ВСУ есть полный контроль за перемещением россиян.
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Роман Свитан отметил, что те действия, которые предпринимают оккупационные власти, уже никак не совпадают с действиями военных. И, по его словам, мы можем говорить о потере коммуникации и контроля между гауляйтерами и российскими военными.
Россияне хотят отступать на левый берег Днепра
Российские военные планируют отступление, есть видение – отвод войск из крупных городов, выход на линии обороны. То есть, оккупанты будут обороняться столько, сколько смогут. В первую очередь, россияне будут заботиться об обороне Антоновского моста и Каховской ГЭС – это пути отступления.
– говорит Свитан.
По словам полковника, дальше все будет зависеть от многих факторов и от погоды также, с какой скоростью россияне будут убегать с правого на левый берег.
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"Сейчас мы на этапе таких действий, которые мы видели и в районе Изюма или Лимана – сейчас примерно такая же ситуация и на правом берегу Херсона", – убежден Свитан.
Сколько россиян на правом берегу Херсона
По словам Романа Свитана, на правом берегу примерно такое же количество россиян, как и в окружении Изюма. Тогда россияне сбежали за 2-3 дня, по моему мнению, примерно за то же время россияне пойдут и с правого берега.
Днепр – это уже линия обороны, которая в ширину достигает километра. Это достаточно мощная линия обороны, если россияне будут "окапываться" вдоль нее.
То, что оккупанты говорят о "серой зоне" на левом берегу в 15 километров, можно объяснить тем, что 15 километров - расстояние, на которое в среднем работает армейская полевая артиллерия. По всем признакам, россияне готовятся к обороне на левом берегу – это заметно.
Манипуляции россиян вокруг Херсона
- 3 ноября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне из здания облгосадминистрации таинственно исчезла тряпка, которую в Кремле называют флагом.
- Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя события в Херсоне, заявила, что это могут быть уловки врагов.
- Ловкой такие действия могут быть еще и потому, что Москва заминировала дамбу Каховской ГЭС и может планировать ее взорвать, чтобы затопить правобережье Днепра.
- Ранее об опасности этих действий Кремля говорили Владимир Зеленский и Алексей Данилов. Подробнее об этом, что происходит в Херсоне и куда бегут оккупанты, читайте по ссылке.