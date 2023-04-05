Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Украины (в 2019-2020 годах), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк. По его словам, из-за протяженной линии фронта российские захватчики не смогут эффективно обороняться.
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Опасный сценарий для Украины
У россиян уже есть стратегия обороны и общий план действий для будущего украинского контрнаступления. Однако достичь своих целей им вряд ли удастся.
Любая война имеет политическую цель, а она у россиян была сформирована, скорее всего, лично президентом. Военные точно не могут предложить ему изменить эту цель. А она совершенно нереалистичная,
– отметил Андрей Загороднюк.
Для Владимира Путина сейчас абсолютно невозможно признать провальный результат. Но поскольку россияне не смогут достичь определенной политической цели, то, вероятно, все, что будут делать оккупанты, попытаются обороняться и затянуть эту войну.
"Это опасный сценарий для нас. Россияне будут истощать наши ресурсы, силы и резервы наших партнеров, думая, что их ресурсов хватит дольше", – заметил экс-министр.
Андрей Загороднюк о стратегии россиян: смотреть видео
Россияне не смогут подготовиться
Несмотря на все, наши союзники заявляют, что они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.
Эти месседжи идут не только нам, но и россиянам. Мол, не думайте, что наши ресурсы когда-нибудь закончатся и мы отступим от Украины,
– подчеркнул Загороднюк.
Что касается планов противника, экс-министр добавил, что, конечно, они готовятся сдерживать украинское контрнаступление, но вражеские войска растянуты на огромную линию фронта. Потому у них не будет возможности эффективно подготовиться.
Если контрнаступление произойдет с эффектом неожиданности, это будет очень неприятным ударом для россиян.
Будущее контрнаступление ВСУ: главное
- Западные аналитики из Института изучения войны считают, что заявления Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси были направлены на то, чтобы помешать украинскому контрнаступлению и налегать международное сообщество.
- Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что власти не могут раскрывать все детали о контрнаступлении, чтобы он был успешным. Впрочем, он добавил, что украинские военные сейчас к нему активно готовятся.
- В НАТО считают, что Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению весной 2023 года. В частности, для этого в Украину отправляют необходимое вооружение.