Про це 24 Каналу розповів міністр оборони України (у 2019 – 2020 роках), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. За його словами, через протяжну лінію фронту російські загарбники не зможуть ефективно оборонятися.
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Небезпечний сценарій для України
У росіян вже є стратегія оборони та загальний план дій для майбутнього українського контрнаступу. Проте досягнути своїх цілей їм навряд чи вдасться.
Будь-яка війна має політичну ціль, а вона у росіян була сформована, швидше за все, особисто президентом. Військові точно не можуть йому запропонувати змінити цю ціль. А вона абсолютно нереалістична,
– зазначив Андрій Загороднюк.
Для Владіміра Путіна зараз абсолютно неможливо визнати провальний результат. Але оскільки росіяни не зможуть досягти визначеної політичної цілі, тому, ймовірно, все, що робитимуть окупанти – спробують оборонятися і затягнути цю війну.
"Це небезпечний сценарій для нас. Росіяни виснажуватимуть наші ресурси, сили та резерви наших партнерів, думаючи, що їхніх ресурсів вистачить надовше", – зауважив ексміністр.
Андрій Загороднюк про стратегію росіян: дивитись відео
Росіяни не зможуть підготуватись
Попри все наші союзники заявляють, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Ці меседжі йдуть не лише нам, але й росіянам. Мовляв, не думайте, що наші ресурси колись закінчаться і ми відступимо від України,
– наголосив Загороднюк.
Щодо планів противника, ексміністр додав, що звісно, вони готуються стримувати український контрнаступ, але ворожі війська розтягнуті на величезну лінію фронту. Тому у них не буде можливості ефективно підготуватися.
Якщо контрнаступ відбудеться з ефектом несподіванки, то це буде дуже неприємним ударом для росіян.
Майбутній контрнаступ ЗСУ: головне
- Західні аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що заяви Владіміра Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі були спрямовані на те, щоб завадити українському контрнаступу та налягати міжнародну спільноту.
- Міністр оборони України Олексій Рєзніков наголосив, що влада не може розкривати усі деталі про контрнаступ, аби він був успішним. Втім він додав, що українські військові зараз до нього активно готуються.
- В НАТО вважають, що Збройні Сили України готові до контрнаступу весною 2023 року. Зокрема, для цього до України відправляють необхідне озброєння.