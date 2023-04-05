Про це 24 Каналу розповів міністр оборони України (у 2019 – 2020 роках), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. За його словами, через протяжну лінію фронту російські загарбники не зможуть ефективно оборонятися.

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Небезпечний сценарій для України

У росіян вже є стратегія оборони та загальний план дій для майбутнього українського контрнаступу. Проте досягнути своїх цілей їм навряд чи вдасться.

Будь-яка війна має політичну ціль, а вона у росіян була сформована, швидше за все, особисто президентом. Військові точно не можуть йому запропонувати змінити цю ціль. А вона абсолютно нереалістична,

– зазначив Андрій Загороднюк.

Для Владіміра Путіна зараз абсолютно неможливо визнати провальний результат. Але оскільки росіяни не зможуть досягти визначеної політичної цілі, тому, ймовірно, все, що робитимуть окупанти – спробують оборонятися і затягнути цю війну.

"Це небезпечний сценарій для нас. Росіяни виснажуватимуть наші ресурси, сили та резерви наших партнерів, думаючи, що їхніх ресурсів вистачить надовше", – зауважив ексміністр.

Андрій Загороднюк про стратегію росіян: дивитись відео

Росіяни не зможуть підготуватись

Попри все наші союзники заявляють, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Ці меседжі йдуть не лише нам, але й росіянам. Мовляв, не думайте, що наші ресурси колись закінчаться і ми відступимо від України,

– наголосив Загороднюк.

Щодо планів противника, ексміністр додав, що звісно, вони готуються стримувати український контрнаступ, але ворожі війська розтягнуті на величезну лінію фронту. Тому у них не буде можливості ефективно підготуватися.

Якщо контрнаступ відбудеться з ефектом несподіванки, то це буде дуже неприємним ударом для росіян.

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