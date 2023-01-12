Жданов назвал две главные цели, которые есть у ВСУ на ближайшие месяцы

По данным украинской разведки, самые горячие действия на фронте начнутся через несколько месяцев. В это время для ВСУ будут две главные цели.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и предполагал, тяжелые бои на фронте припадут на конец февраля – март, подчеркнул Жданов.

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Первая цель

Жданов отмечает, что в ближайшие месяцы основная цель Вооруженных Сил Украины – окончательно завершить оборонную операцию. До сих пор Россия "навязывает" нашим военным ведение оборонной операции, которую те вынуждены продолжать.

Главная задача для Украины сейчас – выдержать этот удар, если Россия сможет сформировать наступательную группировку и попытается возобновить наступление на других направлениях. За исключением Луганского направления, мы пытаемся немного давить на российские войска,

– добавил Жданов.

Жданов об украинском контрнаступлении: смотреть видео

Вторая цель

Когда ВСУ справятся с оборонной задачей, заметил военный эксперт, следующим этапом будут контрнаступательные действия.

Я не вижу сегодня столь быстрой и резкой готовности России сформировать ударную группировку. Они все, что везут в Украину, в основном бросают на восполнение потерь, как в технике, так и в личном составе.

– добавил эксперт.

Жданов отметил, что 100-тысячный, или даже 200-тысячный резерв, о котором говорят россияне, они еще не сформировали в ударную группировку, хотя теоретически он где-то находится на территории России.

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