Контрнаступление уже идет, не разрешаем захватить новые территории, – ОК "Юг"

Пока масштабных выпадов со стороны россиян нет. Однако точечно они пытаются на отдельных направлениях разведать силу наших подразделений, мощь обороны и готовность к нашему контрнаступлению.

Об этом для 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"То есть то, что мы называем контрнаступлением, уже продолжается. Поскольку мы не разрешаем оккупанту захватить новые территории", – отметила спикер.

Они стараются, но, не имея успеха, постоянно ретируются на свои позиции и продолжают их укреплять.

– сообщила Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты чувствуют, что украинский огневой контроль достаточно мощный.

"Мы имеем под контролем и транспортные артерии, их логистические центры, их пункты управления, опорные пункты. Из которых они пытаются формировать тот же удар, которым испытывают", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что его они осуществляют очень небольшими группами – до роты. Время от времени пытаются продвинуться в каком-то направлении, но сразу получают мощный огневый отпор.

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Что известно об украинском контрнаступлении