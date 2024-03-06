Фронт скоро стабилизируется: Павлюк рассказал о предпосылках контрнаступательных действий ВСУ

Сейчас на фронте продолжаются ожесточенные бои, однако в ближайшее время линия соприкосновения стабилизируется. В то же время ВСУ планируют в этом году провести контрнаступательные действия.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Сейчас перед Силами обороны стоит несколько задач, чтобы будущее наступление было успешным.

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Ситуация на фронте

Александр Павлюк рассказал, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая. Оккупанты сейчас делают все, что захватить как можно больше земель до выборов президента в России. Командующий добавил, что россияне бросают на штурм все, что возможно и невозможно.

Павлюк отмечает, что бросают в бой только что мобилизованных – даже тех, кто без подготовки и пришел на фронт неделю или две назад. В то же время ВСУ пытаются перехватить инициативу, и в будущем провести контрнаступление.

Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется,

– отметил Павлюк.

По словам командующего Сухопутных войск, пока осталось несколько горячих точек – это Авдеевское направление, направление Часового Яра и Тернов и сторону Лимана. Там ежедневно проходят тяжелые бои, однако ВСУ держатся уверенно и наносят врагу потери.

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