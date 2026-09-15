Операция "Вивальди": Силы обороны провели контрнаступление на севере Донецкой области

Силы обороны Украины провели успешную наступательную операцию на севере Донецкой области и освободили село Среднее. На данном этапе бойцы зачистили от очагов проникновения врага 75 квадратных километров территории и уничтожили около 1500 оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса.

Что известно об успешном контрнаступлении украинских военных?

Украинские подразделения также деоккупировали еще 10 квадратных километров территории и зачистили населенные пункты Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности Корового Яра. Сокрушительный удар был нанесен боеспособности 20-й и 25-й армий России.

Помимо значительных потерь в живой силе, подразделения беспилотных систем полностью перерезали логистические маршруты врага. В ходе боев уничтожено более 12 тысяч российских беспилотников, а также сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автотехники.

В результате точных ударов корпуса российские войска были вынуждены свернуть топливный трубопровод и вывести склады с горюче-смазочными материалами за пределы Украины – в Воронежскую область.

Успех наступательной операции обеспечили 60 ОМБр, 125 ОВМБр, батальонно-тактическая группа 3 ОШБр, 3 ОРБ и 25 ОПТБ корпуса. Также привлекались приданные силы – 66 ОМБр, 85 тгр 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР МО "Артан" и 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР".

Командир корпуса прокомментировал ход маневров и проанализировал сообщения в СМИ относительно конечных целей наступления.

В открытых источниках сейчас много информации о том, что конечная цель наших наступательных действий – выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это – лишь первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите с спойлерами. Хорошие новости будут",

– отметил Андрей Билецкий.

Напомним, издание The Telegraph сообщало, что украинские военные во время контратаки севернее Лимана возобновили контроль над около 77 квадратными милями территории и ликвидировали контролируемое россиянами выступление. Операция 3-го армейского корпуса продолжалась в условиях информационной тишины, что позволило скрыть реальное продвижение сил обороны. Контрнаступление в районе поселка Новое началось 22 мая.

Из-за отсутствия публичной информации российское командование долгое время получало ложные отчеты о ситуации и считало, что контролирует территории, которые уже были освобождены украинскими военными. В районе Лимана продолжается зачистка остатков окруженных российских подразделений.