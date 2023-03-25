Не надо публично обсуждать: в Минобороны высказались о контрнаступлении Украины

Украинцам не следует обсуждать подробности контрнаступления, это будет только мешать военным. Режим тишины должны придерживаться и журналисты, и эксперты. Право обсуждать детали военных замыслов имеют только три человека в стране.

Важное заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр. Она напомнила, что именно тишина является условием успеха спецопераций.

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Благо, никто в пабликах не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий,

– отметила Анна Маляр.

Она подчеркнула, что именно тишина тогда позволила военным выиграть время и сделать свою работу.

Только три человека в Украине имеют право говорить о замыслах

По словам Маляр, только три человека в Украине имеют право обнародовать стратегические военные планы и замыслы. Среди них:

верховный главнокомандующий – Владимир Зеленский;

министр обороны – Алексей Резников;

главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный.

Все остальные, по ее словам, могут только цитировать.

Информация – это тоже оружие

Маляр также призвала не обсуждать в эфирах предстоящее контрнаступление: журналистам не следует задавать экспертам соответствующие вопросы.

Также Маляр считает, что не стоит писать блоги и посты на эту тему, не нужно вообще публично обсуждать военные планы украинской армии.

У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие и мы ею тоже воюем,

– сказала заместитель министра.

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