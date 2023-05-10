Почему Залужный не поехал на встречу Военного комитета НАТО: 2 возможные причины

Главнокомандующий ВСУ не поехал на встречу Военного комитета НАТО. Все из-за нынешней ситуации на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказали военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан и военный эксперт Юрий Федоров. Некоторые российские оккупанты уже переживают, ведь считают это предвестником контрнаступления ВСУ.

К теме Железный генерал, "мутящий двой": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

По словам Свитана, некоторые наступательные действия украинской армии уже начались. В течение последних недель "хлопки" в России значительно участились. А некоторые украинские штурмовые группы, как было возле Бахмута, продвигаются вперед.

Понятно, почему Залужный решил не ехать на встречу к представителям стран НАТО. Теперешнюю ситуацию нужно всегда контролировать, чтобы принять дальнейшие решения. Генерал должен быть на своем посту.

Смотрите разговор со Свитаном и Федоровым на ютубе 24 Канала

Наступление может принимать разные формы

Как отметил Федоров, наступление украинских войск действительно началось. Однако не следует его воспринимать как массированный прорыв на большой линии фронта. Наступление может принимать различные формы. Тут важно, чтобы главнокомандующий ВСУ находился на месте.

Кроме того, коллеги из НАТО однозначно будут задавать вопросы насчет контрнаступления. А сейчас важно максимально избежать любой утечки информации.

Все виды российской разведки и российское военное командование ищут любую утечку информации, чтобы понять, на каком направлении начнутся массированные действия ВСУ. Считаю, что тут должен быть тотальный запрет на любой "выход" информации из высших кругов военного командования ВСУ,

– отметил Федоров.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко