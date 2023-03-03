Оккупантам придется принимать трудные решения: какие 2 перспективных направления для контрнаступления ВСУ

ВСУ имеют 2 перспективных направления для контрнаступления. В результате оккупантам придется принимать тяжелые решения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Россияне же в свою очередь посылают только что мобилизованных точно в зубы ВСУ.

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Обучение перед контрнаступлением

Харук отметил, что факт проведения командно-штабных учений, еще и военной игры не является чем-то новым или исключительным. Перед Слобожанской операцией, Харьковским наступлением аналогичные командно-штабные учения также были проведены.

Отрабатывали, проигрывались разные варианты ведения боевых действий. Что касается перспектив нашего контрнаступления, здесь опять-таки остается 2 варианта, как мне кажется. Один – это наступление на северном отрезке фронта, то есть, на Луганщине, Кременная – Сватово, и второй вариант – это удар на Юг, на Мелитополь – Бердянск,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что второй вариант является наиболее соблазнительным для организации, но достаточно сложным. В случае его успеха можно надеяться, что фактически будет разорвано сухопутное сообщение с Крымом, которое и так там едва прозябает. Тогда будет вопрос для россиян, что делать с группировкой на левом берегу Херсона.

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Перспективы контрнаступления ВСУ

По словам военного эксперта, эта группировка будет отсечена, и ее придется фактически оттягивать в Крым, принимать нелегкие решения. Так можно спрогнозировать. Что касается направления Кременная – Сватово, там тоже есть определенные перспективы в случае успешного контрнаступления.

"Это перерезание очередных проложенных линий, тех линий сообщения, которые идут вдоль линии фронта. Далее – усложнение для россиян логистики их группировки на Донбассе, что тоже положительное. Так или иначе, в любом случае будет говориться об освобождении очередных участков украинской земли из оккупации", – подчеркнул Харук.

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