Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Росіяни ж у свою чергу посилають щойно мобілізованих точно в зуби ЗСУ.

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Навчання перед контрнаступом

Харук зазначив, що факт проведення командно-штабних навчань, ще й воєнної гри не є чимось новим чи винятковим. Перед Слобожанською операцією, Харківським наступом аналогічні командно-штабні навчання також були проведені.

Відпрацьовували, програвались різні варіанти ведення бойових дій. Щодо перспектив нашого контрнаступу, тут знову-таки лишається 2 варіанти, як на мене. Один – це наступ на північному відтинку фронту, тобто, на Луганщині, Кремінна – Сватове, і другий варіант – це удар на Південь, на Мелітополь – Бердянськ,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що другий варіант є найбільш спокусливим для організації, але достатньо складним. У разі його успіху можна сподіватись, що фактично буде розірване сухопутне сполучення з Кримом, яке й так там ледь животіє. Тоді буде питання для росіян, що робити з угрупованням на лівому березі Херсонщини.

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Перспективи контрнаступу ЗСУ

За словами військового експерта, це угруповання буде відтяте, і його доведеться фактично відтягувати у Крим, приймати нелегкі рішення. Так можна спрогнозувати. Щодо напрямку Кремінна – Сватове, там теж є певні перспективи у разі успішного контрнаступу.

"Це перерізання чергових прокладених ліній, тих ліній сполучення, що йдуть уздовж лінії фронту. Далі – ускладнення для росіян логістики їхнього угруповання на Донбасі, що теж позитивне. Так чи інакше, в будь-якому випадку мовитиметься про звільнення чергових ділянок української землі з окупації", – наголосив Харук.

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