Возле Бахмута идет быстрее, чем на Юге, – Буданов оценил украинское наступление

Украинское контрнаступление набирает обороты. Оно чрезвычайно сложное, ведь за более чем год российские захватчики выстроили сразу несколько линий обороны. И прорвать их очень непросто.

Кирилла Буданова во время интервью попросили оценить контрнаступление Украины. Он отметил, что вблизи Бахмута продвижение наших военных происходит быстрее.

Читайте также Знает только Бог, – Буданов о том, когда закончится война

Контрнаступление сложное

Глава ГУР МО подчеркнул, что не скрывает того факта, что контрнаступление сложное. И на это есть ряд понятных причин. Прежде всего, на продвижение наших военных влияет тот факт, что оккупанты за это время успели построить "стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонные блокпосты".

Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. На мой взгляд, на Бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на Юге, но время покажет,

– отметил Буданов.

Какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении

В эфире 24 Канала спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пролил свет на ситуацию. Он отметил, что инициатива на Бахмутском направлении принадлежит ВСУ.

В то же время следует понимать, что оккупанты пытаются контратаковать. Враг прилагает значительные усилия, чтобы построить там оборону. Кроме того, все чаще применяет артиллерию.

У россиян иногда есть попытки контратаковать, но инициатива как была, так и остается за нами. Мы диктуем свои условия в основном. Понятно, что группировка (врага – 24 Канал) достаточно большая. Они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там оборону, все больше применяют артиллерию,

– рассказал он.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, пройдемся актуальной статистикой. Ее утром опубликовал Генштаб ВСУ. Так, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 590 бойцов, а общие потери в живой силе приблизились к цифре 249 700.

В металлолом превратили 4 237 танков, 8 262 боевых бронированных машин, 4 865 артиллерийских систем, 705 РСЗО, 466 средств ПВО. А еще 315 самолетов, 311 вертолетов, 4 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 359 крылатых ракет, 18 судов, 7 441 автомобиль и автоцистерну и 734 единицы специальной техники.