"Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ

Украинское контрнаступление должно начаться в ближайшие дни или недели. Практически никто не знает точно, где и когда оно состоится. Но все на Западе уверены, что ближайшие месяцы станут решающим периодом всей войны. Между тем, Россия через третьи страны обходит санкции и импортирует западные технологии для своих ракет.

Эта война показала, что наступательные операции тяжелы, особенно против укрепленных редутов. Если это наступление будет не слишком удачным с точки зрения реальных достижений, организовать другую такую операцию с такими же возможностями может быть не так просто. А несколько уставшие международные доноры могут начать настаивать на неудовлетворительном для Украины компромиссе. 24 Канал традиционно собрал самое интересное со страниц западных изданий, пишущих об Украине.

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Приближается контрнаступление – чего от ВСУ ожидают западные союзники

Лишь пять должностных лиц владеют всеми деталями контрнаступления ВСУ, сообщал еще 6 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов. Российские войска готовятся или по крайней мере уверены в этом. Влиятельное издание The Economist осторожно анализирует вероятные сценарии украинского контрнаступления.

Британская военная разведка сообщила, что Россия завершила строительство трех слоев оборонительных линий вдоль 120 километров линии фронта на Запорожье в ожидании украинского наступления в направлении Мелитополя.

Спутниковый снимок, на котором изображены противотанковые барьеры в виде "зубцов"

Захват Мелитополя поможет Украине разорвать сухопутное сообщение между оккупированными регионами Донбасса и Крымом. Наступательные силы Украины состоят по меньшей мере из десятка бригад. Это большие силы.

Одна из проблем для Украины теперь состоит в том, как добиться неожиданности. Если она сосредоточит свои силы в определенном месте, Россия может обнаружить эти приготовления и соответственно усилить свои линии. Это ставит на первое место обман,

– отмечает Мик Райан, австралийский генерал-майор в отставке.

Украине придется скрывать концентрацию войск, штабы и логистические центры.

"Это также может означать, что мы увидим много мини-наступательных операций вместо нескольких больших", – считает господин Райан.

Это делается для того, чтобы запутать россиян и ввести их в заблуждение по поводу основных усилий Украины. У Украины есть определенный опыт в этом: она разумно осуществила первое контрнаступление в Херсоне летом 2022, чтобы отвлечь внимание от неожиданной атаки на Харьков.

Если Украина сможет достичь тактической неожиданности, следующий вопрос состоит в том, сможет ли она прорвать российскую оборону, а затем быстро перебросить дополнительные силы через брешь.

ВСУ понадобится немало мобильных средств противовоздушной обороны, чтобы держать российские самолеты на расстоянии.

Ей также придется преодолеть реки и минные поля (помехи, поглотившие целые российские бригады на Востоке), а также огромную сеть российских окопов и укреплений.

"Нет никакой военной операции, которую было бы сложнее спланировать, организовать и выполнить, чем прорыв заграждений общевоенными подразделениями", – отмечает господин Райан.

Теоретически,, отмечает Бен Барри из аналитического центра iiss, вспоминаяЭто требует профессиональной синхронизации действий артиллерии, пехоты и бронетехники, чтобы войска не наступали слишком рано, пока оборона не разрушена, и не слишком поздно, когда российский тыловой эшелон подкрепил место заграждения.

В настоящее время украинская армия в основном проводит последовательные операции – сначала артиллерийский огонь, затем наземное наступление – вместо более сложных скоординированных операций,

– говорит Франц-Штефан Гади, военный аналитик.

Отчасти это связано с не совсем гибкими командирами и отсутствием широкомасштабных тренировок по общевойсковой подготовке, считает он. Совершенствование украинского командования является приоритетом для западных союзников, помогающих тренировать и консультировать украинских генералов в Германии.

Время наступления также остается неопределенным.

Одним из факторов является и погода. Аналитики американской разведки считают, что земля на востоке Украины будет оставаться сложной для перемещения до начала мая.

Другой фактор – укомплектованность. В то же время, украинский Генштаб может начать поэтапную атаку с переброской некоторых бригад позже, по мере их прибытия, но, возможно, решит "приберечь все для большого взрыва", максимизируя давление на российскую оборону. Слишком долгое ожидание позволит России окопаться и пополнить запасы боеприпасов.

Западные чиновники, знакомые с подготовкой Украины, не уверены в том, как все сложится. По их словам, жизненно важно, чтобы украинские войска обладали уверенностью и продолжали продвигаться вперед., прикрытые заранее прицельной артиллерией. Но есть ожидания насчет противоположного: неожиданного разгрома российских войск, который оставит украинскую армию в устье Крыма в состоянии "запечатать" полуостров, атаковать российские порты и базы на нем и закрыть Азовское море для российских кораблей. Большие скопления российских войск также могут оказаться в ловушке в Херсонской и Запорожской областях.

Такое полное унижение не считается чем-то маловероятным. Но некоторые западные аналитики уже традиционно обеспокоены тем, что серьезное поражение дестабилизирует Россию до опасного уровня, что осложнит для Кремля проведение любых переговоров, которые могут состояться после этого. Гораздо лучше, говорят они, чтобы Владимир Путин отдал приказ о полудобровольных отступлениях (простыми словами – давно известный "жест доброй воли"), как он сделал это с западного берега Днепра в Херсонской области в ноябре 2022 года.

Это будет нелегко. Путин до сих пор убежден, что время на его стороне. Он усугубляет неудачи на каждом шагу, продолжая войну после поражения возле Киева, а затем растрачивая сотни тысяч мобилизованных призывников в безрезультатном наступлении вокруг Бахмута, начиная с января. В оценке DIA, которую впервые опубликовала газета Washington Post, говорится о том, что даже если Украина нанесет "неприемлемые потери российским войскам", Россия предпочтет провести новую мобилизацию, а не вступать в переговоры.

В The Economist предупреждают, что выборы в США и нехватка техники могут накладывать на ВСУ растущие ограничения, а ближайшие месяцы могут стать решающим периодом всей войны.

А издание Foreign Policy настаивает, что именно первые 24 часа долгожданного контрнаступления могут стать самыми длинными, а главное – самыми важными для ВСУ. Как сказал немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель своему адъютанту перед ожидаемым вторжением союзников в Нормандию в 1944 году: "Первые 24 часа вторжения будут решающими... Для союзников, как и для Германии, это будет самый длинный день". Роммель знал, что начальная фаза атаки часто формирует характер дальнейшего боя, устанавливает победу или поражение и определяет стратегическое влияние наступления.



Карта боевых действий / The Economist

Скорее всего, такие факторы, как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, станут решающими в первые 24 часа после нападения. Именно это, а не только оружие, помогут определить, удастся ли украинцам нагнать панику на россиян, парализовать российское военное руководство и вызвать сбой в системе командования и контроля. В этом сценарии украинские бронетанковые колонны прорывают многослойную российскую оборону, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам управления, таким, как военные штабы и центры снабжения, усиливая панику и паралич.

Достижение тактической неожиданности в первые часы наступления будет иметь решающее значение. , поскольку это увеличивает шансы на локальное огневое преимущество и выгодное соотношение сил, по крайней мере, на короткий период времени. Для этого не обязательно нужно, чтобы концентрация сил ВСУ оставалась в тайне – в любом случае это маловероятно, учитывая спутниковые снимки, а также дешевые и распространенные на поле боя беспилотники.

, поскольку это увеличивает шансы на локальное огневое преимущество и выгодное соотношение сил, по крайней мере, на короткий период времени. Для этого не обязательно нужно, чтобы концентрация сил ВСУ оставалась в тайне – в любом случае это маловероятно, учитывая спутниковые снимки, а также дешевые и распространенные на поле боя беспилотники. Напротив, чтобы растянуть российские силы и не допустить концентрации защитников, Украине нужно будет оставить Россию в неведении относительно того, где и когда эти собранные силы нанесут удар. В то же время Украина должна убедиться, что место, выбранное для попытки прорыва, может быть быстро расширено, чтобы обеспечить глубокое проникновение. К примеру, путем быстрого захвата важных дорог, перекрестков или железнодорожных узлов.

Почему так много российских танков подрываются на украинских минах

В продолжение темы не лишним будет поднять и другой вопрос, который важен для украинского контрнаступления. И начнем издалека. Неудачную попытку России в январе и феврале захватить Угледар некоторые военные обозреватели описывают как танковое сражение. Это не совсем так, убеждены в The Economist. Видеозаписи наступления указывают на то, что это была скорее битва российских танков против украинских противотанковых средств, в том числе мин. Минам это удавалось лучше. По данным базирующегося в Амстердаме Moscow Times, Кремль уволил генерала Рустама Мурадова, командира, ответственного за это наступление. Подобные действия наблюдались и в других местах: почему же россияне продолжают посылать свои танки на минные поля?



Российские танки массово подрываются на минах.

Приказ о продвижении под Угледаром может показаться доказательством ошибки командования. Но для танков минное поле не должно быть непроходимым. Мины редко когда действительно уничтожают танки, хотя обычно им удается обездвижить их, повредив гусеницу или оторвав колесо.

Если мин всего несколько, нападающие могут прорваться;

если они захватывают определенную территорию, поврежденную технику можно будет отремонтировать;

Но в Угледаре, как и в других местах, Украина установила большое количество мин вплотную друг к другу. Попытки найти пробелы были безрезультатными. Что еще более важно, усилия России по разминированию оказались неэффективными.

Обратите внимание! Самой распространенной противотанковой миной в Украине является ТМ-62 советских времен, которую используют обе стороны. Это диск со взрывчаткой, обычно весом около 7,5 килограмма, со срабатывающим нажимным предохранителем, когда по нему проезжает гусеница танка. Некоторые ТМ-62 имеют магнитный предохранитель, срабатывающий от металла над ними. Такие мины могут быть зарыты или, как это часто случается в Угледаре, оставлены на поверхности. В бою танкисты смотрят через перископы с ограниченным полем зрения и не всегда могут заметить их.



США также поставили Украине 155-миллиметровые гаубичные снаряды, известные как дистанционные противотанковые боеприпасы (RAAM). Каждый снаряд разбрасывает девять 2,3-килограммовых мин с магнитной активацией.

Как Украина использует raam: смотрите видео

Экипажи танков имеют разные способы передвижения по минным полям в относительной безопасности. Со времен Второй мировой войны они прокладывают безопасные полосы с катками, которые толкают перед машиной, чтобы взорвать мины. Теоретически, один танк в каждом российском взводе должен использовать КМТ (путевой минный трал или гусеничный минный трал), имеющий катки для подрыва мин давления, лезвия плуга для выталкивания углубленных мин с дороги и электромагнитное устройство для срабатывания магнитных мин.

Но экипажи танков, похоже, не верят в их эффективность. На одном из широко распространенных видеороликов показано, как российский танк взрывается, когда его КМП не может сдетонировать мину. Многие российские танковые экипажи отказались от своих КМУ еще прошлым летом.

Взводы, не имеющие КМП, полагаются на специальные инженерные подразделения, расчищающие им путь. Российские инженеры имеют минные плуги БМР-3МС или УР-77 "Метеорит", запускающие взрывные кабели, чтобы проложить свободный путь длиной 90 метров и шириной шесть метров. Теоретически они обеспечивают безопасные маршруты через минные поля. Но водители танков могут запаниковать под вражеским огнем и съехать с полосы. Если защитники выводят из строя главную машину в колонне, она перекрывает путь, заставляя тех, кто следует за ней, покинуть безопасный маршрут или разворачиваться под огнем. Минобороны Великобритании заявило, что во время боя за Угледар украинские войска стреляли из гранатометов по полосам, расчищенным российскими саперами.

Неспособность России пробиваться через минные поля серьезно осложнила ее наступательные действия. В ближайшие недели Украине нужно будет продемонстрировать мастерство уже в том, чего нет у России. Она планирует собственное контрнаступление, а российские мины ТМ-62 охраняют ключевые территории на Юге и Востоке. Украинское командование показало себя компетентным и способным адаптироваться. За последние недели Украина получила обещания по поставкам западного оборудования для разминирования – от финской бронетехники до американских взрывных зарядов. Это будет проверено на практике.

Как Россия импортирует западные технологии для ракет в обход санкций

Западные технологии на миллионы долларов попадают в российские ракеты, что ставит под сомнение эффективность санкций, пишет The New York Times.

В конце прошлого месяца чиновники США и ЕС обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, проникающих сквозь щели их оборонных систем на территорию России. Высокопоставленные чиновники налоговых и торговых органов отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны..

В то время как Украина пытается выбить Россию со своей территории, США и их союзники ведут параллельную борьбу за то, чтобы микросхемы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки россиян.



Украинский военный держит в руках электронный блок беспилотника, который Россия использует против Украины / STR / NurPhoto, Getty Images

Но лишить Россию доступа к микросхемам было непросто, и Соединенные Штаты и Европа не одержали однозначной победы. Хотя способность России производить оружие уменьшилась из-за западных санкций, введенных еще более года назад, Москва все еще получает обходной доступ ко многим электронным компонентам.

Результат разрушительный. Пока США и ЕС объединяются, чтобы предоставить украинцам оружие для продолжения борьбы с Россией, их собственные технологии используются Россией для ответной борьбы.

В то же время американские чиновники утверждают, что масштабные санкции, которые они ввели в партнерстве с 38 другими правительствами, нанесли серьезный ущерб российскому военному потенциалу и повысили расходы России на закупку необходимых ей деталей.

"Я считаю, что мы очень эффективно препятствуем России содержать и восстанавливать военные силы", – заявил в марте Алан Эстевез, курирующий экспортный контроль США в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Мы осознаем, что это трудная, кропотливая работа. Они адаптируются. Мы приспосабливаемся к их адаптации,

– добавил господин Эстевез.

Нет сомнений, что торговые ограничения значительно усложняют получение Россией технологий, которые могут быть использованы на поле боя, значительная часть которых разрабатывается компаниями из США и стран-союзников. Прямые продажи микросхем в Россию из США и их союзников упали до нуля. Американские чиновники заявляют, что Россия уже исчерпала большую часть своих запасов самого точного оружия и была вынуждена заменить его менее качественными или контрафактными деталями, делающими вооружение менее точным.

Но данные по торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно. После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. .

. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50 и более процентов от среднего довоенного уровня.

Сара Стюарт, исполнительный директор Silverado, заявила, что экспортный контроль, введенный против России, нарушил существующие цепи поставок, назвав это "действительно положительным моментом". Но, по ее словам, Россия "всё ещё продолжает получать достаточно значительное количество" чипов.

Это действительно очень большая сеть цепей снабжения, очень сложная и не обязательно прозрачная. Чипы действительно вездесущие,

– сказала госпожа Стюарт.

В то время когда Россия пыталась обойти ограничения, американские чиновники постоянно усиливали свои правила, в том числе добавляя санкции против десятков компаний и организаций в России, Иране, Китае, Канаде и других странах. Соединенные Штаты также расширили свои торговые ограничения, включив в них тостеры, фены и микроволновые печи, содержащие микросхемы, и создали "ударную группу по борьбе с подрывными технологиями" для расследования и преследования незаконных субъектов, пытающихся приобрести чувствительные технологии.

Нелегальную торговлю микросхемами трудно контролировать, учитывая массовое распространение полупроводников., пополнив огромные мировые запасы. Китай, не являющийся частью режима санкций, выкачивает все более сложные чипы.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая крупнейшие компании-производители микросхем, заявила, что сотрудничает с правительством США и другими сторонами по борьбе с незаконной торговлей полупроводниками, но контролировать их поток очень сложно.

"У нас есть строгие протоколы для устранения недобросовестных участников из наших цепей поставок, но с учетом того, что ежегодно в мире продается около триллиона микросхем, это не так просто, как переключить выключатель, – говорится в заявлении ассоциации.

До сих пор российские военные, похоже, полагались на большие запасы электроники и вооружения, накопленные ими до вторжения. Но эти запасы могут иссякнуть, что делает для России более неотложной потребность в новых поставках.

Отчет, опубликованный во вторник независимой группой Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, найденное на поле боя, обнаружил первый известный пример использования Россией чипов, изготовленных после начала вторжения.

По словам Демьена Сплиттера, возглавлявшего расследование для CAR, три идентичных микросхемы, изготовленные американской компанией на оффшорном заводе, были найдены в беспилотниках Lancet, которые были найдены в Украине в феврале и марте этого года.

В одном из документов, отмеченном печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится о том, что в 2022 году, говорится в документе

Обмен разведывательной информацией между США и Европой является частью усилий, которые еще только зарождаются, но все больше усиливаются, чтобы минимизировать утечку таких элементов в Россию. В то время, когда у Соединенных Штатов есть больший опыт применения санкций, ЕС не хватает централизованной разведки, таможенных и правоохранительных органов.