Враг закрепляется в Кременной и минирует подходы к городу, – ВСУ

Украинские военные продолжают успешно проводить контрнаступление. Это заставляет врага беспокоиться об обороне. Этим российские захватчики и занимаются в Кременной Луганской области.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он отметил, что в свете контрнаступления ВСУ оккупанты готовятся к активной обороне в Луганской области.

Читайте также ВСУ имеют значительные успехи в Херсонской области, одновременно наступая на Харьковщине и Луганщине, – ISW

Подходы к Кременной минируют

Враг закрепляется в Кременной, минирует там все подходы, готовится к активной обороне,

– подчеркнул Череватый.

В то же время, он отметил, что украинские военные продолжают накрывать врага огнем. Наши защитники делают это для того, чтобы оккупанты не могли достичь поставленных целей. Наблюдается враждебная активность также и в других направлениях. К примеру, вблизи Краматорска зафиксировали перегруппировку оккупантов.

В то же время, на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские бойцы пытаются вести штурмовые действия. Они делают это для того, чтобы взять наши рубежи. Но и здесь захватчиков ожидает неудача. Наши военные стоят на своих позициях и не разрешают оккупантам идти вперед.

ВСУ отразили 10 атак за минувшие сутки

Добавим немного сведений, которыми поделились в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что российские захватчики пытались атаковать районы Стрелкового, Зеленого, Майорского, Спорного, Зайцева, Бахмутского, Бахмута, Курдюмовки, Новомихайловки и Угледара. Но наши военные все их отразили, так что враг вынужден был отойти.

Также известно, что вечером 3 октября наши военные нанесли удары по понтонной, а также паромной переправе врага через Днепр на Херсонщине. Что касается потерь противника, то они пока уточняются.

Кроме того, уже известно об уничтожении очередного зенитно-ракетного комплекса С-300 в Токмаке. Также ВСУ нанесли впечатления позиции врага вблизи Гуляйполя и Орехово на Запорожье.

А еще украинская авиация нанесла 17 ударов за прошедшие сутки. Известно о поражении 4 опорных пунктов, 11 районов скопления оружия и техники, а также 2 ЗРК врага. Кроме того, на разных направлениях нашим военным удалось сбить один вертолет, а также 2 БпЛА захватчиков.

Также наши ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 2 пунктам управления, 4 районам скопления живой силы, оружия и техники, а также 1 ЗРК противника. Кроме того, попали и в мостовую и понтонную переправу, которой пользовались россияне.

Достойно внимания – какая сейчас ситуация на фронте: смотрите видео