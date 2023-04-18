Перед нами открываются перспективы: от чего будет зависеть успех контрнаступления ВСУ

Российские войска пока пытаются наступать на некоторых участках фронта. Впрочем, их силы иссякают. Враг готовится к позиционной войне, которая может затянуться надолго. Но Украину такой сценарий не устраивает. Поэтому сейчас активно говорят о подготовке к контрнаступлению.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил возможность, которая позволит Украине нанести мощный удар России.

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Окно возможностей

Истощение врага и его неспособность наступать – вот эта возможность, которая позволит Украине переломить ход войны, отметил Мусиенко. Поэтому сейчас идут активные переговоры с западными партнерами по поставке необходимого количества оружия и техники.

"Сознательные политики на Западе говорят, что надо ускорить поставки оружия, потому что открывается окно возможностей, когда российские войска истощаются. Хочется верить, что все необходимое оружие мы получим", – сказал эксперт.

Александр Мусиенко о подготовке к украинскому контрнаступлению: смотреть видео

Необходимо оружие

Сейчас ведутся активные дискуссии о передаче Украине истребителей, в частности F-16, которые позволят иметь значительное преимущество в воздухе. Их невозможно ничем заменить, подчеркнул спикер. Впрочем, есть вещи, которыми можно попытаться держать преимущество. Речь идет о наличии дальнобойных ракет с интенсивностью ударов на три направления: от 150 километров, 80 километров и до 50 километров.

Когда мы будем иметь в нужном количестве мощное оружие на разные направления и когда мы можем поддерживать плотность огня, не давая отдохнуть оккупантам, тогда это может быть таким заменителем. Это может выполнять задачи по уничтожению тылов врага, что делает и авиация ракетами "воздух – земля",

– отметил Мусиенко.

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