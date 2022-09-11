В США оценили контрнаступление ВСУ: NYT о том, что для россиян означает потеря Изюма

Журналисты The New York Times отметили, что "ошеломляющая скорость продвижения Украины на северо-востоке страны изменила конфликт за считанные дни". И брошенная техника россиян свидетельствует, что никакого ухода они не планировали.

Российские войска окружили Изюм в конце февраля, три недели осаждали и только тогда захватили его. Россия использовала Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и удобного транспортного узла для захвата восточного Донбасса, что после неудачного наступления на Киев стало для кремля главной целью.

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Как Украина отбивала Изюм

Весной у Украины было недостаточное количество артиллерии, а затем военно-политическое руководство страны долго анонсировало контрнаступление на юге, фактически дав россиянам подвезти туда больше сил. Именно благодаря этому ВСУ смогли удачно ударить на Харьковщине.

День за днем ​​украинские войска продвигались все дальше российских линий, окружая Изюм и отвоевывая города и села на своем пути. Российские войска массово отступили, а прокремлевские блоггеры отреагировали на внезапный крах обороны с шоком и ужасом. В пятницу минобороны России заявило, что усиливает силы в Харьковской области,

– говорится в статье NYT.

Несмотря на заявления пропагандистов, то, что оккупанты покинули свою технику, свидетельствует о том, что никакого ухода на самом деле не планировалось и это – настоящий побег.

Что означает потеря Изюма для россиян

The New York Times оценили масштаб катастрофы, потерпевшей россия с потерей Изюма. Это однозначно станет для оккупантов переломным пунктом в войне, сравнимым только с унизительным поражением россии под Киевом.

Ход украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными достижениями на юге является одним из самых значительных изменений на передовой войне за последние месяцы.

Напомним, вчера украинские войска зашли в Изюм. Российские оккупанты оставляли много техники, также пополнился обменный фонд.

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