Оккупанты пошли на штурм: в Минобороны рассказали, где на фронте – обострение

Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери и имеют стабильный успех на Бахмутском направлении.

Анна Маляр – заместитель министра обороны – в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ продвигаются и закрепляются на Юге. Россияне не могут примириться с успехом украинских воинов.

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В частности, вокруг Роботиного идут серьезные бои. Однако продвижение есть. По словам Маляр, на Востоке обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Оккупанты увеличили количество обстрелов. Кроме того, они пошли на штурм. В то же время оккупантам не удается добиться никакого успеха.

По Бахмутскому направлению у нас там стабильно успехи есть. Мы постепенно очень, но уверенно продвигаемся вперед. Основные бои – Курдюмовка, Клещиевка, Андреевка,

– говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали, что прорыв первой линии обороны на Юге стал неожиданностью для российских окупантов. Украинские защитники идут в наступление, несмотря на то, что враг преобладает в количестве. Воины ВСУ смогли прорвать первую линию обороны.

В то же время в ВСУ отмечают, что вторая линия обороны – тоже сложная. Оккупанты могли вырыть там тоннели.