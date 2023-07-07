Оккупанты в Бахмуте – фактически в ловушке, – Маляр сообщила о продвижении ВСУ

Анна Маляр вечером 7 июня рассказала о ситуации на фронте. Украинские герои идут вперед, нанося врагу потери. Продвижение есть, в частности, на Бахмутском направлении.

Что происходит на Бахмутском направлении

Замминистра обороны уточнила, что говорится о южном фланге. На нескольких участках удалось продвинуться на более километра. На северном фланге продолжаются бои без изменения положения.

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В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон,

– говорится в сообщении.

Также российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском и Сватовском направлении. В то же время оккупанты не имеют никакого успеха.

Что происходит на Юге

По словам Маляр, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там продолжаются горячие бои. Украинские герои закрепляются на достигнутых рубежах. Врагу наносят колоссальные потери.

"Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных. Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3 (у врага).

По состоянию на 7 июля на концерт к Кобзону удалось отправить уже 232 810 оккупантов.

Что о контрнаступлении говорят в ГУР

Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается. Кроме того, глава ГУР очертил временные рамки наступления воинов ВСУ. Чтобы объяснить, Буданов провел параллель между атакой захватчиков на Бахмут и наступательными операциями сил обороны. Глава ГУР подчеркнул, что оккупанты атаковали Бахмут более 10 месяцев. Задача украинцев – "чуть больше, чем Бахмут, но у нас чуть менее 10 месяцев времени".