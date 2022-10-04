"Чмобики" не спасут: Кремль уже осознал, что оказался в катастрофе

3-й армейский корпус РФ практически прекратил существование. "Частично мобилизованных" ждет то же самое.

Молниеносное отрицательное наступление

В конце августа 2022 года были первые сообщения о том, что Россия перебрасывает на фронт свой новосозданный 3-й армейский корпус, который якобы был укомплектован новейшей техникой. Этот корпус представлял собой по сути "полторы дивизии", на которые едва нашкребли 10 – 12 тысяч орков, которые должны были "затыкать дыры" на фронте.

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Прошел всего месяц боев, во время которых ВСУ активно наступали. И как раз сегодня в своей утренней сводке Генштаб зафиксировал, что 3-й армейский корпус "стерся в боях". Поэтому, по сути, прекратил свое существование как организованное военное формирование и не может воевать против ВСУ.

Почему так вышло? Генштаб говорил о двух причинах. Первая – устаревшая техника, которую еще и плохо обслуживали. Вторая – деморализация личного состава, который злоупотреблял алкоголем, не подчинялся командам и самовольно покидал позиции.

Но здесь стоит добавить и третью причину – дефективные с ног до головы офицеры армии РФ, которые не умеют ни навести порядок с техникой, ни навести порядок с личным составом. Таким дефективным сколько ни дай "мобилизационного ресурса", им все равно не будет хватать для создания боеспособных группировок, которые можно посылать на фронт.

Россияне потратили четыре месяца на формирование армейского корпуса численностью в 10 – 12 тысяч "штыков", который "стерся" всего за один месяц боев. И это четко показывает перспективу, которая ждет в Украине подразделения из частично мобилизованных: берем их фактический срок подготовки, делим на 4 и получаем время, в течение которого эти подразделения из "чмобиков" просуществуют как организованная сила на фронте. Далее – кто из "чмобиков" превратится в "200" и "300", а кто просто разбежится под ударами подразделений ВСУ.

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Маршбросок к разгрому

Сейчас очень много пошло видео о том, как наши войска тянут в тыл трофейную технику австралийскими "Бушмастерами" или даже бронетранспортерами. Это означает, что довольно часто "кадровые" подразделения армии РФ достаточно легко "сыпятся" под ударами передовых подразделений ВСУ, идущих в первом эшелоне наступления.

Да, армия РФ образца сентября 2022 года еще способна сражаться, продвижение вперед бойцам ВСУ стоит значительных жертв. Но рашисты сейчас отнюдь не в том состоянии, в котором они были в марте 2022 года.

Тогда войска РФ были способны агрессивно наступать по всем направлениям действий. Рашисты шли упрямо к Херсону, несмотря на существенные потери от активной работы наших Су-25 и Bayraktar TB2, а бои за город на самом деле шли неделю (чтобы там не рассказывала руснявая "черная легенда"). Финальный исход битвы за Киев не был до конца ясен до последних дней марта.

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Ну а теперь… А теперь "кадровые части" армии РФ дошли до такой стадии разгрома, что "дыры" во фронте на востоке им приходится закрывать так называемыми "легионами БАРС", набранными по "скрытой мобилизации".

В августе этого года Россия перебросила на фронт даже четыре "казачьих легиона" общей численностью 5 тысяч человек, очевидно получивших технику от разгромленных подразделений "1-го и 2-го армейского корпусов". Эти "легионы" тоже набирались по "скрытой мобилизации", и похоже, что "казаки" оказались еще менее пригодными для "затыкания дыр", чем "сепары".

Наш Генштаб говорит, что РФ решила перебросить на фронт остатки своих войск из Сирии и даже Росгвардию из Сибири, которая, однако, не способна воевать даже как "легкая пехота". Сирия и Сибирь – войска оттуда везти далеко и долго, и здесь может быть только одно объяснение.

Похоже, Кремль считает ситуацию на фронте для себя настолько катастрофической, что понимает – использование "чмобиков" в любом количестве не даст желаемого результата. Чисто из-за их дефективности.

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