Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол: десантники показали, где подняли украинские флаги

Российские войска лихорадочно покидают свои позиции. Это связано с успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины на Харьковском направлении.

Над каждым освобожденным населенным пунктом украинские защитники поднимают государственный флаг и уверенно продвигаются вперед, приближая нашу общую победу. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Как защитники поднимают украинские флаги

Воины-десантники показали, как подняли украинские флаги в населенных пунктах Каменка, Богородичное, Изюм, Оскол и другие.

На этом мы не останавливаемся, пока над каждым временно занятым оккупантами украинским городом или селом не развеется наш флаг. Мы искренне благодарны за поддержку местному населению, которое на протяжении длительного времени находилось под оккупацией, но при всем помогало нашему войску и приближало победу!

– подчеркнули наши защитники.

Воины-десантники поднимают государственные флаги: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В сети появилось фото, на котором можно увидеть, как украинский флаг развевается в пограничном Волчанске. В центре города, конечно, уже находятся украинские военные.

Отметим, что деоккупация Волчанская была очень важна для Украины. Следует понимать, что благодаря этому городу враг имел возможность контролировать в регионе железную дорогу, а также автомобильные пути.

Официально об освобождении города из-под оккупации еще не сообщали. Впрочем, пасхалку опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своем твиттере он запостил эмодзи, на котором узнается волк. Вполне вероятно, что таким образом он намекнул именно на Волчанск.

Кстати, в Институте изучения войны заявили, что украинские войска нанесли большое оперативное поражение россии, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении.

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