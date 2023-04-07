Нужно понимать, что это два разных процесса. Обучение проходит на специализированных единицах Abrams или Leopard. Это не та техника, которая потом пойдет в бой. Обычно такие машины есть на полигоне, американским танкистам тоже нужно на чем тренироваться. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Генштаб все планирует
Нарожный считает, что Abrams уже могли транспортировать, они могут даже находиться в Польше, а танкисты – научиться. До анонсированного контрнаступления остался месяц. Однако погодные условия сейчас не способствуют его началу. В Краматорске потоп, а в такую погоду ни о каких контрнаступлениях речь не может идти. Так что нужно ждать соответствующей.
Я больше чем уверен, что все процессы отлажены – танкисты едут учиться, а сами танки параллельно едут к нам,
– уверяет Нарожный.
Он подчеркивает, что уровень планирования Генштаба ВСУ просто космический. Поэтому к моменту начала контрнаступления все будет готово. Безусловно, танки важны, отмечает военный эксперт, однако ключевым ресурсом является артиллерия и артиллерийские боеприпасы. Именно они будут прожигать оборону россиян, потом уже будут идти танки.
"Для этого достаточно Leopard, Challenger, польских PT-91 и старых советских танков, которые есть на вооружении. Нельзя сказать, что мы напрямую зависим от Abrams, ждем их, потому что не сможем начать контрнаступление. Это не так", – подытожил. Павел Нарожный.
Военный эксперт о танках Abrams: смотрите видео
CNN смоделировало контрнаступление ВСУ
- Все чаще в информационном пространстве раздаются те или иные заявления по поводу контрнаступления ВСУ. На этот счет есть разные мнения и оценки, но россиянам нужно ясно одно – контрнаступление неизбежно.
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