Нужно понимать, что это два разных процесса. Обучение проходит на специализированных единицах Abrams или Leopard. Это не та техника, которая потом пойдет в бой. Обычно такие машины есть на полигоне, американским танкистам тоже нужно на чем тренироваться. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Генштаб все планирует

Нарожный считает, что Abrams уже могли транспортировать, они могут даже находиться в Польше, а танкисты – научиться. До анонсированного контрнаступления остался месяц. Однако погодные условия сейчас не способствуют его началу. В Краматорске потоп, а в такую погоду ни о каких контрнаступлениях речь не может идти. Так что нужно ждать соответствующей.

Я больше чем уверен, что все процессы отлажены – танкисты едут учиться, а сами танки параллельно едут к нам,

– уверяет Нарожный.

Он подчеркивает, что уровень планирования Генштаба ВСУ просто космический. Поэтому к моменту начала контрнаступления все будет готово. Безусловно, танки важны, отмечает военный эксперт, однако ключевым ресурсом является артиллерия и артиллерийские боеприпасы. Именно они будут прожигать оборону россиян, потом уже будут идти танки.

"Для этого достаточно Leopard, Challenger, польских PT-91 и старых советских танков, которые есть на вооружении. Нельзя сказать, что мы напрямую зависим от Abrams, ждем их, потому что не сможем начать контрнаступление. Это не так", – подытожил. Павел Нарожный.

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