Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Однако он отметил, что на практике это осуществить очень трудно.

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Смысла немного

Ракеты от HIMARS, которые украинские военные имеют на вооружении, летят по квазибалистической траектории

Они взлетают вертикально вверх и поднимаются на высоту более 20 км. Дальше там летят на сверхзвуковой скорости и 3-й скорости звука или больше – зависит от модификации ракеты. Они летят к своей цели и падают на нее под углом почти 90 градусов,

– объяснил Нарожный.

Ракета от HIMARS во время падения совершает хаотические движения. Таким образом, она пытается "запутать" возможные системы ПРО.

Могут ли россияне действительно сбивать ракеты от HIMARS: смотрите видео

"Оккупанты рассказывают, что они сбили 6 или 20 таких ракет. Но существует единственное видео, документирующее работу их ПРО – над Антоновским мостом. На нем можно увидеть, как стреляет С-400, взлетают ракеты. Но все равно 3-5 взрывов на мосту происходят", - подчеркнул военный эксперт.

Российские системы ПРО не способны сбивать ракеты от HIMARS. Кроме того, такая ракета стоит около 150 тысяч долларов. А ракета от С-400 – около 500 тысяч долларов. У нас ракет от HIMARS очень много.

"Мы стреляем 10 ракет с HIMARS - пусть россияне одну теоретически могут сбить. Но остальные долетят до своих целей. Поэтому смысла в этом немного", - подчеркнул Павел Нарожный.

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