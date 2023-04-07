Потрібно розуміти, що це два різних процеси. Навчання відбувається на спеціалізованих одиницях Abrams чи Leopard. Це не та техніка, яка потім піде у бій. Зазвичай такі машини є на полігоні, американським танкістам теж потрібно на чомусь тренуватися. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Генштаб усе планує

Нарожний вважає, що Abrams могли вже транспортувати, вони можуть навіть перебувати у Польщі, а танкісти – навчитися. До анонсованого контрнаступу залишився місяць. Однак погодні умови зараз не сприяє його початку. У Краматорську потоп, а за такої погоди ні про які контрнаступи йтися не може. Тож треба чекати відповідної.

Я більше ніж впевнений, що усі процеси налагоджені – танкісти їдуть навчатися, а самі танки паралельно їдуть до нас,

– запевняє Нарожний.

Він підкреслює, що рівень планування Генштабу ЗСУ просто космічний. Тому на момент початку контрнаступу усе буде готове. Безумовно, танки важливі, наголошує військовий експерт, однак ключовим ресурсом є артилерія та артилерійські боєприпаси. Саме вони пропалюватимуть оборону росіян, вже потім будуть йти танки.

"Для цього достатньо Leopard, Challenger, польських PT-91 й старих радянських танків, які є на озброєнні. Не можна сказати, що ми безпосередньо залежимо від Abrams, чекаємо на них, бо не зможемо розпочати контрнаступ. Це не так", – підсумував Павло Нарожний.

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