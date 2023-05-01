В контрнаступление ВСУ будут привлечены все резервы и западное вооружение. Украинское командование хорошо подготовилось к предстоящим контрнаступательным действиям, исходя из той техники, которая у них есть. Об этом 24 Каналу сообщил Николай Маломуж – украинский генерал, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах).
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Только у Украины есть точная информация об Украине
В британском еженедельнике The Times 30 апреля вышла статья о том, что Украина вроде бы не готова к предстоящему контрнаступлению. Причиной называют отсутствие западной авиации и достаточное количество боеприпасов. Но поскольку у Украины "нет другого выбора", то она все равно его начнет.
Я считаю, что это субъективная точка зрения журналиста. У него есть собственные источники, но мы исходим из реалий сегодняшнего дня в Украине. Многие аналитики и даже руководители стран перед и после 24 февраля четко предполагали, что Киев не выстоит. Мы же знали, что это не так и заявили, что это конец путинского режима,
– заявил Николай Маломуж.
Да, окончательная победа Украины действительно будет нелегкой и состоится благодаря многим жертвам, павшим в боях. Но победить так устойчиво объединившийся на оборону народ невозможно.
"Многие издания могут писать о недостаточной подготовке. Действительно, мы тоже говорим, что недостаточно и ракет, и ракетных систем, а тем более авиации. Всегда, когда идет активная война, особенно с таким врагом, оружия и боеприпасов должно быть очень много", – подчеркнул экс-глава разведки.
Впрочем, сегодня именно Украина определяет перспективу, слабые места врага, где будут нанесены основные и не основные удары, и как мы будем двигаться дальше.
Это и есть правда. Никакие аналитики, даже военного класса, не могут дать полной оценки вооруженных сил. Думаю, контрнаступление позволит в ближайшие месяцы освободить большие территории, в том числе и говорить об освобождении Крыма,
– заметил Маломуж.
По его словам, период контрнаступления ВСУ будет определяющим в войне.
Николай Маломуж о будущем контрнаступлении ВСУ: смотреть видео
К контрнаступлению будут привлекаться все резервы
В условиях этой освободительной войны, что идет на украинских территориях, Украина готовится к системным и глобальным операциям, которые позволят уволить все оккупированные территории. Для этого привлекают мощные системные резервы ВСУ, Нацгвардии, МВД, ССО, спецслужб и, конечно, новейшую технику западных партнеров.
Кроме того, последние три заседания в формате "Рамштайн" имели четко определенную стратегию и предоставляли вооружение, необходимое для наступления.
Мы имеем всю стратегию врага, имеем видение расстановки сил и средств. Самое главное, что на протяжении многих месяцев мы уничтожаем профессиональную армию – это войска, которые готовились десятками лет. Сам Пригожин говорит, что уничтожены 70-80% бойцов. Перспектив обороны нет,
– подчеркнул Маломуж.
Фактически Вооруженные Силы Украины подрывают основу российской армии. Таким образом, именно Украина более трезво и точно сможет оценивать ситуацию, ведь даже западные аналитики не могут предоставить объективную информацию.
Подготовка России к контрнаступлению ВСУ: что известно
- В разведке при Министерстве обороны Великобритании рассказали, что с лета 2022 года Россия создала одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений. Впрочем, есть интересное замечание. Подобные оборонительные сооружения есть не просто на линии фронта, но и в глубоком тылу России. Похоже, именно россияне наиболее уверены в успешном контрнаступлении ВСУ.
- Кроме того, российские военные вырыли такие глубокие траншеи вблизи Запорожья, которые буквально видны и из космоса. Что, очевидно, не лучшее решение, ведь имея спутниковые данные, ВСУ смогут нанести по ним удары.
- В статье CNN, анализируя подготовку россиян к обороне, заявили, что Россия не готова к контрнаступлению ВСУ.