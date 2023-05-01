До контрнаступу ЗСУ будуть залучені усі резерви та західне озброєння. Українське командування добре підготувалось до майбутніх контрнаступальних дій, виходячи з тієї техніки, яка у них є. Про це 24 Каналу повідомив Микола Маломуж – український генерал, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках).

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Лише в України є точна інформація про Україну

У британському щотижневику The Times 30 квітня вийшла стаття про те, що Україна начебто не готова до майбутнього контрнаступу. Причиною називають відсутність західної авіації та достатньої кількості боєприпасів. Але оскільки в України "не має іншого вибору", то вона все одно його розпочне.

Я вважаю, що це суб'єктивний погляд журналіста. Він має власні джерела, але ми виходимо з реалій сьогоднішнього дня в Україні. Багато аналітиків та навіть керівників країн перед і після 24 лютого чітко передбачали, що Київ не вистоїть. Ми ж знали, що це не так і заявили, що це кінець путінського режиму,

– заявив Микола Маломуж.

Так, остаточна перемога України справді буде нелегкою та відбудеться завдяки багатьом жертвам, які полягли в боях. Але перемогти народ, який так стійко об'єднався на оборону неможливо.

"Багато яких видань можуть писати про недостатню підготовку. Справді, ми теж говоримо, що недостатньо і ракет, і ракетних систем, а тим паче авіації. Завжди, коли йде активна війна, особливо з таким ворогом, зброї та боєприпасів має бути дуже багато", – наголосив екскерівник розвідки.

Втім сьогодні саме Україна визначає перспективу, слабкі місця ворога, де будуть нанесені основні та не основні удари, і як ми рухатимемось далі.

Це і є правда. Ніякі аналітики, навіть військового класу, не можуть дати повної оцінки щодо Збройних Сил. Думаю, контрнаступ дозволить в найближчі місяці звільнити великі території, зокрема й говорити про звільнення Криму,

– зауважив Маломуж.

За його словами, період контрнаступу ЗСУ буде визначальним у війні.

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До контрнаступу залучатимуть усі резерви

В умовах цієї визвольної війни, яка йде на українських територіях, Україна готується до системних та глобальних операцій, які дозволять звільнити всі окуповані території. Для цього залучають і потужні системні резерви ЗСУ, Нацгвардії, МВС, ССО, спецслужб та, звісно, новітню техніку західних партнерів.

Крім того, останні три засідання у форматі "Рамштайн" мали чітко визначену стратегію й надавали озброєння, необхідне для наступу.

Ми маємо всю стратегію ворога, маємо бачення розставлення сил і засобів. Найголовніше, що протягом багатьох місяців ми знищуємо професійну армію – це ті війська, які готувалися десятками років. Сам Пригожин каже, що знищено 70-80% бійців. Перспектив оборони немає,

– підкреслив Маломуж.

Фактично, Збройні Сили України підривають основу російської армії. Таким чином, саме Україна більш тверезо та точно зможе оцінювати ситуацію, адже навіть західні аналітики не можуть надати об'єктивну інформацію.

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