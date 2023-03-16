Ждем план Генштаба, – Гайдай о контрнаступлении ВСУ

Украина готовит контрнаступление на оккупированные территории. Но никаких деталей, конечно, сейчас никто не обнародует.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ему не нравится, что во многих иностранных СМИ часто появляются детали по поводу будущего контрнаступления ВСУ, которые не соответствуют действительности.

К теме Полковник ВСУ сказал, на каком этапе подготовка контрнаступления и когда он будет

Писали, что будем вести наступление на Кременском направлении с определенными механизированными бригадами, "Брэдли", ракетами и так далее. Это же позволяет врагу подготовиться. Пусть наступление будет там и тогда, когда четко спланирует Генштаб и военное командование. Мы же будем и дальше помогать Силам обороны, как это делали целый год,

– отметил Гайдай.

Россияне существенно увеличили обстрелы позиций, но "бавовны" тоже становится больше

Как сообщил Гайдай, ситуация вблизи Кременной и других населённых пунктов сложная, но контролируемая. Россияне постоянно лезут вперед, но получают сожженную технику и потери среди личного состава.

Поэтому захватчики существенно увеличили обстрелы позиций тяжелой артиллерии. Однако есть много хороших новостей о "бавовне" на территории оккупированной Луганской области. К примеру, в Кадиевке и у Сватового. Это упрощает ситуацию.

В ГПСУ показали, что происходит на передовой ночью: смотрите видео

Кое-кто говорит об артиллерийском голоде. Нет, снарядов у них достаточно. Но такие перебои с логистикой помогают Силам обороны,

– подчеркнул Гайдай.

Сейчас оккупанты не имеют успеха ни возле Белогоровки, ни возле Кременной. ВСУ продолжают уничтожать россиян.

Данилов раскритиковал материал The Washington Post о контрнаступлении