Где в ближайшее время произойдет прорыв фронта: Свитан предположил направления
Несмотря на все попытки оккупантов, Вооруженные Силы Украины вскоре могут прорвать фронт сразу на нескольких направлениях.
Прорывы фронта будут в нескольких местах
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, наши силы не просто планируют это, но обязательно сделают. Так, есть все предпосылки для того, чтобы прорвать фронт на некоторых участках, а также сломать логистические цепочки.
Обратите внимание Бойцы ССО показали, как ликвидировали оккупантов на Бахмутском направлении
Как отметил Свитан, в ближайшее время это будет сделано в северной части Луганской области, в частности, в районе Луганска. Кроме того, следует ожидать прорыва между Сватовым и Кременной.
Также у украинских военных есть все шансы до конца ноября зачистить правый берег Днепра на Херсонщине. Военный эксперт считает, что оккупанты будут убегать сами, а тех, кто этого не сделает, придется уничтожать.
Обязательно будет прорыв в одной из точек выхода на Азовское море, то есть мы разобьем и сухопутный коридор в Крым,
– подчеркнул Свитан.
Чего ждать в Крыму
В то же время Свитан убежден, что не придется унывать россиянам и на территории оккупированного полуострова. Так, по мнению эксперта, Крымский мост будет полностью разрушен ударом по кранам, которые сейчас подходят, чтобы его ремонтировать.
"И я думаю будет зачищена Севастопольская бухта теми дронами, которые сейчас работают и по флагману, и по кораблям-носителям "Искандеров" и "Калибров", – подытожил Свитан.
Роман Свитан о перспективах ВСУ на фронте: смотрите видео
Россия потеряла еще 600 бойцов
За предыдущие сутки, 30 октября, украинские военные ликвидировали еще 600 российских оккупантов, пришедших на нашу территорию воевать. Всего по утрам 31 октября с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 71 820 военных.
Кроме того, поражают и потери врага в технике:
- танков – 2686 единиц,
- боевых бронированных машин – 5485 единиц,
- артиллерийских систем – 1728 единиц,
- РСЗО – 383 единицы,
- средств ПВО – 197 единиц,
- самолетов – 275 единиц,
- вертолетов – 253 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 единиц,
- крылатых ракет – 352 единицы,
- кораблей и катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128 единиц,
- специальной техники – 154 единицы.