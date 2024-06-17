Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что для контрнаступления Украине сейчас не хватает ресурсов. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский озвучил приоритетную задачу ВСУ на фронте.

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Проблемы в ВСУ

Ступак отметил, что реалистично по факту в ВСУ есть проблемы с людьми. Людей не хватает. Есть проблемы с экономикой. Есть проблемы с оплатой труда военнослужащим. Есть подразделения, которые не находятся в составе ВСУ.

Они воюют на определенных направлениях, но они не обеспечиваются ВСУ. Они находятся вне закона. Это очень идейные ребята и девушки. Есть много проблем. Говорить о контрнаступлении пока нам не приходится,

- отметил бывший сотрудник СБУ.

Локальное контрнаступление

По его словам, у нас есть только вооружение, которого в теории и по факту хватит на остановку россиян. Единственное потенциальное контрнаступление может быть в Харьковской области. Впрочем это не означает, что послезавтра будем в Луганске.

"Харьковская область – это те локальные операции, которые можно организовать в течение следующих 3 – 4 месяцев. Кстати, россияне очень на эту тему рефлексируют, они опасаются скопления ВСУ, они опасаются, что будет ограниченная контрнаступательная операция, и Украина зайдет на территорию Белгородской области и там окопается", – подчеркнул Ступак.

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