Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що для контрнаступу Україні зараз бракує ресурсів. Разом з тим Президент України Володимир Зеленський озвучив пріоритетне завдання ЗСУ на фронті.

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Проблеми в ЗСУ

Ступак зазначив, що реалістично по факту в ЗСУ є проблеми з людьми. Людей не вистачає. Є проблеми з економікою. Є проблеми з оплатою праці військовослужбовцям. Є підрозділи, які не перебувають у складі ЗСУ.

Вони воюють на певних напрямках, але вони не забезпечуються ЗСУ. Вони перебувають поза законом. Це надзвичайно ідейні хлопці та дівчата. Є багато проблем. Говорити про контрнаступ поки нам не доводиться,

- зауважив колишній співробітник СБУ.

Локальний контрнаступ

За його словами, в нас є тільки озброєння, якого в теорії та по факту вистачить на зупинку росіян. Єдиний потенційний контрнаступ може бути в Харківській області. Утім це не означає, що післязавтра будемо в Луганську.

"Харківська область – це ті локальні операції, які можна організувати протягом наступних 3 – 4 місяців. До речі, росіяни дуже на цю тему рефлексують, вони побоюються скупчення ЗСУ, вони побоюються, що буде обмежена контрнаступальна операція, й Україна зайде на територію Бєлгородської області й там окопається", – наголосив Ступак.

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