Таким чином, як сказав президент, вчиняв Гітлер під час Другої світової війни. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив схожість дій Путіна і Гітлера

Володимир Зеленський наголосив, що українські військові витримують натиск російської армії. Хоча це дуже непросто.

Росія використовує на місяць 3200 – 3500 КАБів. Це керовані авіаційні бомби. І це дійсно для нас велика проблема. КАБи вони використовують винятково по цивільному напрямку,

– сказав президент України.

Український глава наголосив, що коли окупанти б'ють дронами і ракетами, і говорять про нібито мілітарні цілі, то насамперед це брехня. За словами Зеленського, росіяни використовують тисячі цих КАБів спеціально для того, щоб люди боялися і люди бігали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади.

"Для чого? Щоб Росія мала можливість окупувати ці села і міста. І це є головна ціль. Так само як робив Гітлер. Так само килимове бомбардування. Як знаєте, як одна методичка. І тому, на жаль, це є", – підкреслив очільник нашої держави.

Зеленський також наголосив, що операція Путіна на Харківському напрямку провалилася, а наші хлопці стабілізували ситуацію. Хоча, як зазначив президент, було непросто, особливо в умовах затримки військової допомоги від Сполучених Штатів. Наразі ж усі постачання, як сказав український лідер, відбуваються як треба.

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