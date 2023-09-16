ВСУ достигли успеха в районе трех населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Продолжается контрнаступление украинской армии на Юге и Востоке нашего государства. Силы обороны достигли успеха в районах определенных населенных пунктах. В то же время враг совершает безрезультатные атаки.
Суббота, 16 сентября, – это уже 570 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. По состоянию на этот день Вооруженные Силы продвигаются на определенных участках Мелитопольского и Бахмутского направлений.
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Где достигли успеха ВСУ
Как известно из утренней сводки Генштаба, наши войска имели успех в районах таких населенных пунктов:
- Клещеевка – Донецкая область;
- Вербовое и Новопрокоповка – Запорожская область;
Силы обороны по результатам ведения наступательных, штурмовых действий имели успех в районе Клещеевки Донецкой области… Также в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокопки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины – удерживают инициативу, давят на российских оккупантов, проводят штурмовые действия и отвоевывают украинские территории.
Обратите внимание! Захватчики пытались прорвать оборону ВСУ, однако им этого не удалось сделать, на Бахмутском направлении в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Кроме того, ВСУ отразили все атаки противника в районе Марьинки и Урожайного Донецкой области.
В России – безумные потери
- За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновений между Вооруженными Силами и российскими оккупантами. Все попытки наступления привели врага к безумным потерям среди личного состава и техники.
- По состоянию на 16 сентября известно о близко 271 790 ликвидированных вражеских бойцов. Только за минувшие сутки удалось отправить к Кобзону 350 путинских солдат. Собственно, об этом информировали в командовании украинской армии.
- Вместе с тем за прошедшие сутки были нанесены 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков на разных участках фронта.