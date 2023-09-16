ВСУ достигли успеха в районе трех населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, – Генштаб

Продолжается контрнаступление украинской армии на Юге и Востоке нашего государства. Силы обороны достигли успеха в районах определенных населенных пунктах. В то же время враг совершает безрезультатные атаки.

Суббота, 16 сентября, – это уже 570 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. По состоянию на этот день Вооруженные Силы продвигаются на определенных участках Мелитопольского и Бахмутского направлений.

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Где достигли успеха ВСУ

Как известно из утренней сводки Генштаба, наши войска имели успех в районах таких населенных пунктов:

Клещеевка – Донецкая область;

Вербовое и Новопрокоповка – Запорожская область;

Силы обороны по результатам ведения наступательных, штурмовых действий имели успех в районе Клещеевки Донецкой области… Также в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокопки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины – удерживают инициативу, давят на российских оккупантов, проводят штурмовые действия и отвоевывают украинские территории.

Обратите внимание! Захватчики пытались прорвать оборону ВСУ, однако им этого не удалось сделать, на Бахмутском направлении в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Кроме того, ВСУ отразили все атаки противника в районе Марьинки и Урожайного Донецкой области.

В России – безумные потери