Есть 2 перспективных направления: генерал армии в отставке назвал предпосылки прорыва фронта
В настоящее время российские оккупанты перебрасывают резервы на Восток и Юг Украины. Захватчики постараются сдержать украинское контрнаступление.
Ведь враг сориентировался, что Силы обороны имеют два перспективных направления. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он также пояснил, освобождение какого города приведет к мощному удару по престижу Владимира Путина.
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Первое направление
Вероятно, украинские воины могут освободить Бахмут и двигаться в сторону Клещеевки и Андреевки. Перекрытие коммуникаций и логистических путей врага – это, фактически, конец держания оккупантами Бахмута.
Ведь российская группировка не сможет удержаться без подкрепления и внешних воздействий, то есть резервов. Поэтому оккупанты перебрасывают войско и технику из России и направления Купянск – Сватово – Лиман на Бахмутское направление.
Маломуж предположил, что если Силы обороны будут проводить активно наступательные действия как на Юге и перекроют логистические пути на Севере, то, вероятно, отобьют Бахмут через несколько недель. Однако Россия постарается помешать такому развитию событий.
Россия бросает еще туда около двух бригад, несколько полков, в том числе ВДВ. А также вагнеровцев, действующих в вооруженных силах России, как частные военные кампании, чтобы уменьшить наши наступательные операции и не допустить освобождения Бахмута,
– заметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.
Потеря Бахмута – провал для Путина
По мнению Маломужа, Владимир Путин сделал особую ставку: проигрыш в Бахмуте – мощный удар по имиджу российского президента. Поскольку тогда так называемая "СВО" обретет провальный статус, а Силы обороны продолжат освобождать территорию Украины.
Кроме того, Бахмут – это символ стойкости и несокрушимости. Для Путина и России – это военно-политический формат высокого уровня. Для Украины – это стимул для освобождения наших территорий. Для мира – это переломный формат в войне.
Это уже конкретный символ, что мы побеждаем и поддержка может дать очень мощные результаты.
– сказал Николай Маломуж.
Второе направление
Как рассказал Маломуж, Юг имеет стратегическое значение по поводу перспективности агрессии России. Движение в сторону Токмака и остановка основного железнодорожного сообщения перекроют 2/3 поставок техники, вооружения и резервов россиянам на Запорожском направлении.
Маломуж о ситуации на поле боя: смотреть видео
Это фактически перекрытие всех коммуникаций с Востоком и далее продолжение движения вплоть до моря. И это предпосылка к стратегической наступательной операции на Юге,
– сказал генерал армии в отставке.
По его словам, эту операцию военное руководство полностью разработает. Силы обороны могут нанести удары с разных сторон: с Работино и впоследствии переход в Бердянск и Мелитополь, а также Херсонского направления, что будет означать вероятное окружение врага и движение в Крым во время осенне-зимнего наступления.
Затишья не будет
Маломуж считает, что может произойти смена диспозиции – где-то ускорение, где-то торможение. Однако у врага похожая ситуация: маневрировать и перебрасывать войска из Купянска в Работино – очень сложно. Более того, еще и тогда, когда все контролируют дроны, ГУР, космическая разведка и РСЗО.
Сегодня происходит мощный формат подготовки к решающим событиям и боям,
– отметил Николай Маломуж.
И также добавил, что тишины не будет, как хотели бы россияне. Фаза войны будет расти: Силы обороны будут уничтожать вражеские резервы во всех секторах, перекрывать логистические пути и создавать предпосылки наступления.
Не будет мешать погода. Силы специальных операций и бойцы, уже прошедшие зиму, осень, весну в разных условиях, уже умеют воевать в таких условиях. И это может быть не только минусом, но и преимуществом в какой-то степени над врагом,
– подытожил Маломуж.
Последние новости с фронта
- Командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко рассказал, что Силы обороны каждый день продвигаются на Бахмутском направлении. Поэтому, чтобы сдержать наступление украинских военных, россияне используют для борьбы все возможные средства: разные БПЛА, авиацию, артиллерию и дистанционное минирование.
- На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие на границе с Украиной. Также наращивает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Кроме того, проводит активную диверсионную деятельность.
- Как рассказали в Генштабе, за минувшие сутки ВСУ имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Украинские воины закрепляются на занятых рубежах и наносят значительные потери врагу в живой силе и технике.