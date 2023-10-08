Есть 2 перспективных направления: генерал армии в отставке назвал предпосылки прорыва фронта

В настоящее время российские оккупанты перебрасывают резервы на Восток и Юг Украины. Захватчики постараются сдержать украинское контрнаступление.

Ведь враг сориентировался, что Силы обороны имеют два перспективных направления. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он также пояснил, освобождение какого города приведет к мощному удару по престижу Владимира Путина.

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Первое направление

Вероятно, украинские воины могут освободить Бахмут и двигаться в сторону Клещеевки и Андреевки. Перекрытие коммуникаций и логистических путей врага – это, фактически, конец держания оккупантами Бахмута.

Ведь российская группировка не сможет удержаться без подкрепления и внешних воздействий, то есть резервов. Поэтому оккупанты перебрасывают войско и технику из России и направления Купянск – Сватово – Лиман на Бахмутское направление.

Маломуж предположил, что если Силы обороны будут проводить активно наступательные действия как на Юге и перекроют логистические пути на Севере, то, вероятно, отобьют Бахмут через несколько недель. Однако Россия постарается помешать такому развитию событий.

Россия бросает еще туда около двух бригад, несколько полков, в том числе ВДВ. А также вагнеровцев, действующих в вооруженных силах России, как частные военные кампании, чтобы уменьшить наши наступательные операции и не допустить освобождения Бахмута,

– заметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Потеря Бахмута – провал для Путина

По мнению Маломужа, Владимир Путин сделал особую ставку: проигрыш в Бахмуте – мощный удар по имиджу российского президента. Поскольку тогда так называемая "СВО" обретет провальный статус, а Силы обороны продолжат освобождать территорию Украины.

Кроме того, Бахмут – это символ стойкости и несокрушимости. Для Путина и России – это военно-политический формат высокого уровня. Для Украины – это стимул для освобождения наших территорий. Для мира – это переломный формат в войне.

Это уже конкретный символ, что мы побеждаем и поддержка может дать очень мощные результаты.

– сказал Николай Маломуж.

Второе направление

Как рассказал Маломуж, Юг имеет стратегическое значение по поводу перспективности агрессии России. Движение в сторону Токмака и остановка основного железнодорожного сообщения перекроют 2/3 поставок техники, вооружения и резервов россиянам на Запорожском направлении.

Маломуж о ситуации на поле боя: смотреть видео

Это фактически перекрытие всех коммуникаций с Востоком и далее продолжение движения вплоть до моря. И это предпосылка к стратегической наступательной операции на Юге,

– сказал генерал армии в отставке.

По его словам, эту операцию военное руководство полностью разработает. Силы обороны могут нанести удары с разных сторон: с Работино и впоследствии переход в Бердянск и Мелитополь, а также Херсонского направления, что будет означать вероятное окружение врага и движение в Крым во время осенне-зимнего наступления.

Затишья не будет

Маломуж считает, что может произойти смена диспозиции – где-то ускорение, где-то торможение. Однако у врага похожая ситуация: маневрировать и перебрасывать войска из Купянска в Работино – очень сложно. Более того, еще и тогда, когда все контролируют дроны, ГУР, космическая разведка и РСЗО.

Сегодня происходит мощный формат подготовки к решающим событиям и боям,

– отметил Николай Маломуж.

И также добавил, что тишины не будет, как хотели бы россияне. Фаза войны будет расти: Силы обороны будут уничтожать вражеские резервы во всех секторах, перекрывать логистические пути и создавать предпосылки наступления.

Не будет мешать погода. Силы специальных операций и бойцы, уже прошедшие зиму, осень, весну в разных условиях, уже умеют воевать в таких условиях. И это может быть не только минусом, но и преимуществом в какой-то степени над врагом,

– подытожил Маломуж.

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