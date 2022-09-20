В Луганской области ВСУ могут отбросить врага на позиции 23 февраля еще до конца года, – Ходжес

Контрнаступление ВСУ очень успешное. Это признают наши международные партнеры.

Наши воины освобождают украинскую землю и уже до конца года вполне вероятно, что на Луганщине врага отбросят на позиции до 23 февраля. Об этом заявил генерал США в отставке Бен Ходжес.

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Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы.

– сказал он.

Ходжес считает, что Вооруженные Силы Украины деоккупируют Крым до середины 2023 года.

По мнению генерала, руководство россии пытается понять, как вывести россиян из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический уход. Также думают о том, чтобы это не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда оккупанты начнут двигаться и пересекать реку.

Что сейчас происходит в Луганской области

Глава ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что российские военные начинают скапливать технику вблизи админграницы Луганщины. Это означает, что оккупанты готовы к контрнаступлению ВСУ.

Также враг продолжает строительство оборонительных сооружений. Причиной этого являются колоссальные потери, которые бойцы страны-агрессора понесли на Харьковщине. Кроме того, в области не перестают искать мужчин на улицах, чтобы отправить их на фронт.

Почти во всех населенных пунктах возле административных границ области наблюдается одно и то же. Оккупанты подтягивают туда свою технику. В частности, к Троицкому, Сватово, Рубежному, а также Попасной.

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