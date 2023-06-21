Украинские военные активно готовятся к дальнейшим наступательным операциям, которые могут начать на совершенно неожиданных направлениях. Недавно будущие офицеры-десантники прошли испытания, дали "клятву" десантника и полученный маруновый берет.

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Испытания были действительно непростыми, но все достойно их прошли. Курсанты в полном снаряжении с оружием преодолели психологическую полосу препятствий и болотисту местност. Впоследствии они выполняли упражнения с бревном и толкали армейский грузовик.

Будущие офицеры-десантники прошли испытания / Фото Генштаб ВСУ

После этого будущие офицеры-десантники преодолели водное препятствие, а также выстояли две минуты в спарринге с инструкторами.

Курсанты прошли все испытания / Фото Генштаб ВСУ

Речный десант полностью готов

Украинские военные также оттачивают свои умения форсировать водные преграды. Недавно генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению различных задач на воде.

На этот раз воспроизводили задачи высадки десанта для помощи наступающим из другого направления войскам. Это – интересный намек для российских захватчиков.

Состоялась тренировка высадки десанта с целью завладения важными районами побережья для содействия войскам, наступающим из другого направления для уничтожения подразделений противника,

– сообщили в Страткоме ВСУ.

Также свои умения форсировать водные препятствия недавно продемонстрировали воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Они даже успели поймать несколько рыб.

Военные из 60-й бригады форсировали водное препятствие / Скриншот с видео

Контрнаступление ВСУ: коротко