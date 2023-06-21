Українські військові активно готуються до подальших наступальних операцій, які можуть почати на зовсім несподіваних напрямках. Нещодавно майбутні офіцери-десантники пройшли випробування, склали "клятву" десантника та отриманий маруновий берет.

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Випробування були дійсно непростими, але усі з гідністю їх пройшли. Курсанти в повному спорядженні зі зброєю подолали психологічну смугу перешкод та болотисту місцевість. Згодом вони виконували вправи з колодою та штовхали армійську вантажівку.

Майбутні офіцери-десантники пройшли випробування / Фото Генштаб ЗСУ

Після цього майбутні офіцери-десантники подолали водну перешкоду, а також – вистояли дві хвилини у спарингу з інструкторами.

Курсанти пройшли усі випробування / Фото Генштаб ЗСУ

Річковий десант повністю готовий

Українські військові також відточують свої вміння форсувати водні перешкоди. Нещодавно генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання різних завдань на воді.

Цього разу відтворювали завдання висадки десанту для допомоги військам, які наступають з іншого напрямку. Це – цікавий натяк для російських загарбників.

Відбулося тренування висадки десанту з метою заволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника,

– повідомили в Страткомі ЗСУ.

Також свої вміння форсувати водні перешкоди нещодавно продемонстрували воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади. Вони навіть встигли спіймати кілька рибин.

Військові з 60-ої бригади форсували водну перешкоду / Скриншот з відео

Контрнаступ ЗСУ: коротко