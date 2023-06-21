Українські військові активно готуються до подальших наступальних операцій, які можуть почати на зовсім несподіваних напрямках. Нещодавно майбутні офіцери-десантники пройшли випробування, склали "клятву" десантника та отриманий маруновий берет.
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Випробування були дійсно непростими, але усі з гідністю їх пройшли. Курсанти в повному спорядженні зі зброєю подолали психологічну смугу перешкод та болотисту місцевість. Згодом вони виконували вправи з колодою та штовхали армійську вантажівку.
Майбутні офіцери-десантники пройшли випробування / Фото Генштаб ЗСУ
Після цього майбутні офіцери-десантники подолали водну перешкоду, а також – вистояли дві хвилини у спарингу з інструкторами.
Курсанти пройшли усі випробування / Фото Генштаб ЗСУ
Річковий десант повністю готовий
Українські військові також відточують свої вміння форсувати водні перешкоди. Нещодавно генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання різних завдань на воді.
Цього разу відтворювали завдання висадки десанту для допомоги військам, які наступають з іншого напрямку. Це – цікавий натяк для російських загарбників.
Відбулося тренування висадки десанту з метою заволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника,
– повідомили в Страткомі ЗСУ.
Також свої вміння форсувати водні перешкоди нещодавно продемонстрували воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади. Вони навіть встигли спіймати кілька рибин.
Військові з 60-ої бригади форсували водну перешкоду / Скриншот з відео
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- Україна активно готується до звільнення територій від окупантів. Зараз на фронті відбуваються як оборонні, так і наступальні операції. Потрібно запастися терпінням та підтримувати ЗСУ.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ. Він підкреслив, що такі операції – не голлівудський фільм, тому не потрібно очікувати на швидкі результати. Зараз українські військові просуваються з тим темпом, який вважають за потрібне.
- Раніше президент Чехії Петер Павел підкреслив, що Україні ще не перейшла до "справжнього контрнаступу". Усі масштабні дії ще попереду.