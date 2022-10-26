Как украинцам пережить деоккупацию: Гуменюк озвучила важные советы

На Юге российские войска иногда могут ослаблять контроль над оккупированными территориями. Это может быть шансом для многих украинцев выехать в подконтрольные Украине районы.

Желающие уехать из оккупации должны проанализировать свои возможности и учесть реальное положение дел на местах. Об этом 24 каналу рассказал руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Спикер отметила, что у оккупантов очень нестабильная ситуация с общим состоянием войска, поэтому у них есть элементы ослабления режима контроля за территориями.

В частности, россияне могут снимать свои блок-посты или перемещать их, а также эвакуироваться целыми подразделениями, освобождая от себя территорию. Это, по ее словам, может быть шансом для украинцев выехать на подконтрольную ВСУ территорию.

Мы говорим о том, что если есть такая возможность – пожалуйста, эвакуируйтесь. Нужно тщательно изучить эту возможность, потому что они, когда отступают, могут оставить заминированными участки местности. Это тоже опасность, которую нужно учитывать,

– объяснила Гуменюк.

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По ее словам, если нет такой возможности – украинцы могут обратиться к силам сопротивления или обмениваться между собой информацией.

"Находите районы, где можно переждать период активных боевых действий. Где есть укрытие и возможность создать себе хотя бы небольшой запас воды, еды и товаров первой необходимости для того, чтобы переждать несколько активных дней боевой фазы", – резюмировала представитель ОК "Юг".

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