Охочі виїхати з окупації повинні проаналізувати свої можливості та врахувати реальний стан справ на місцях. Про це 24 каналу розповів керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Речниця зазначила, що в окупантів дуже нестабільна ситуація з загальним станом війська, тому у них є елементи послаблення режиму контролю за територіями.

Зокрема, росіяни можуть знімати свої блок-пости або ж переміщувати їх, а також евакуйовуватися цілими підрозділами, звільняючи від себе територію. Це, за її словами, може бути шансом для українців, щоб виїхати на підконтрольну ЗСУ територію.

Ми говоримо про те, що якщо є така можливість – будь ласка, евакуюйтеся. Потрібно ретельно вивчити цю можливість, тому що вони, коли відступають, можуть залишити замінованими ділянки місцевості. Це теж небезпека, яку треба враховувати,

– пояснила Гуменюк.

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За її словами, якщо немає такої можливості – українці можуть звернутися до сил спротиву або ж обмінюватися між собою інформацією.

"Знаходьте райони, де можна перечекати період активних бойових дій. Де є укриття і можливість створити собі хоча б невеликий запас води, їжі й товарів першої необхідності для того, щоб перечекати декілька активних днів бойової фази", – резюмувала речниця ОК "Південь".

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