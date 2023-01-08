Макеевка – это часть контрнаступления, которое началось в августе, – Скибицкий

Вооруженные Силы нанесли мощный удар по оккупированной Макеевке Донецкой области. На это отреагировали вскоре в Главном управлении разведки. Там констатировали, что эта атака является частью масштабного контрнаступления, проводимого украинской армией с августа 2022 года.

Наши защитники обстреляли училище в Макеевке, где была база россиян, в ночь на 1 января 2023 года. В результате этого, по разным оценкам, погибли от 400 до 600 оккупантов. Заместитель руководителя ГУР при Минобороны Вадим Скибицкий подчеркнул, что эта атака – часть плана, который исключит возможность повторного наступления захватчиков.

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Макеевка – послание всем россиянам, которые берут в руки оружие

По словам Скибицкого, понятно, что контрнаступление ВСУ началось еще в августе прошлого года, и вскоре мы увидим другие его достижения. В то же время, он констатировал, что для россиян удар по населенному пункту был большой потерей.

Наверное, это (атака ВСУ на Макеевку – 24 Канал) послание всем российским солдатам, вынужденным воевать. Это им знак. Так бывает с теми, кого Путин отправляет на фронт. И, в частности, для генералов, принимающих такое глупое решение, концентрируя столько людей в одном месте,

– сказал представитель ГУР в интервью итальянским СМИ.

Кроме того, он отметил, что за последние две недели россияне привезли многих мужчин не только на Восток, но и в Запорожскую и Херсонскую области нашего государства. Их перевозили поездами и самолетами из Ростова и из других регионов России, недалеко от границы с Украиной.

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Это означает, что Кремль осознает угрозы, возникшие перед "второй армией мира", и готовит очередную волну мобилизации. Скибицкий предположил, что Россия может мобилизовать около 500 000 военнообязанных, но наверняка возникнет проблема с тем, чтобы их вооружить должным образом. Кроме того, очевидно, что покоя захватчикам не будут давать ВСУ.

Макеевка для россиян стала большей "трагедией", чем поражение в Херсоне

Будет ли в России новая волна мобилизации или нет, все равно всех оккупантов ждет та же участь, что захватчиков в Макеевке. Недавно в МВД Украины также прокомментировали атаку ВСУ на училище города. Советник главы ведомства Вадим Денисенко сказал, что многочисленные потери врага в населенном пункте стали для граждан враждебного государства "серьезным триггером". Поэтому Путину даже пришлось объявить о "рождественском перемирии".