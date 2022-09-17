Теперь понятна причина поражения россии: пропаганда неожиданно спела дифирамбы Залужному

Уже даже в россии не могут скрыть молниеносности контрнаступления ВСУ. Более того, там уже начинают откровенно восхищаться главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Оно и не удивительно, ведь Залужный – один из нынешних героев. Но мы точно не ожидали, что в свете контрнаступления ВСУ в россии его будут хвалить. Здесь уже даже нас население страны-агрессорки смогло удивить. Но 24 канал призывает не очаровываться.

Читайте также Конвульсия оккупантов: россия начала активнее применить ракеты "Кинжал" против Украины

Залужного назвали талантливым главнокомандующим

Один из гостей программы "Вечер с соловьёвым" выразил восхищение Залужным. Прежде всего, он отметил, что россияне очень недооценили украинское войско. Более того, делают это до сих пор, что очень зря. Кроме того, он призвал прекращать винить во всем американцев.

Следует признать, что Залужный – талантливый главнокомандующий. Это нужно признать. Необязательно даже быть стратегом, чтобы видеть, что вообще он талантливый человек в смысле военного дела. Он интересные комбинации придумывает,

– подчеркнул он.

Мы уже ждали, когда у самого соловьева подгорит во время спича этого россиянина. Но что-то дым из района седалища так и не поднялся к потолку студии, а жаль.

Гиркин сравнил Залужного с Наполеоном

Дифирамбы главнокомандующему ВСУ начал петь также террорист игорь гиркин, он же стрелков. Он отметил, что отвод от Балаклеи – причина не просчетов российского войска. Виноват в этом талантливый Залужный. Его он назвал главнокомандующим уровня Наполеона.

Смог создать преимущество 8 к 1... Залужный – точно военный гений,

– подчеркнул гиркин.

Заметим, что за минувшие сутки наши военные освободили еще несколько населенных пунктов в Донецкой области. Поэтому они не останавливают контрнаступление, несмотря на ракетные удары по Карачунской дамбе в Кривом Роге.

Так, село Диброво от неприятеля удалось освободить бойцам Национальной гвардии. Они и подняли над населенным пунктом украинский флаг. То же сделали военные из 66 отдельной механизированной бригады. Они выбили врага из населенного пункта Щурово. Произошло это 16 сентября в 13.00.

Достойно внимания – британская разведка шокирована наступлением ВСУ возле Луганска: смотрите видео