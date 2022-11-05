Оккупанты на Херсонщине подрывают суда, назревает экологическое бедствие: основное из ОК "Юг"

Российские военные угрожают не только мирному населению, но и окружающей среде нашей страны. Так, в Херсонской области враг все активнее подрывает и расстреливает плавсредства, провоцируя экологическое бедствие.

Как отмечают в ОК "Юг", враг не только ежедневно терпит потери. Он еще и наносит немало вреда на Херсонщине.

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Экологическая ситуация ухудшается

Связано это с тем, что у врага ужасная паника на Херсонщине. Оккупанты не прекращают взрывать и расстреливать плавсредства. Их они уничтожают, чтобы их не использовали для атаки против них же. И такие маневры врага изрядно бьют по экологической ситуации в регионе.

Известно, что оккупанты взорвали более 50 судов. Со всех них у водоема стекает топливо. Это, собственно, и может повлечь за собой настоящую беду, нанося немалый ущерб.

Не прекращаются атаки

Следует понимать, что активные боевые действия вдоль линии столкновения продолжаются. Основные усилия оккупанты сосредоточили на ведении обороны позиций, которые они заняли ранее. Кроме того, враг наносит ракетно-артиллерийские удары как по нашим подразделениям, так и по населенным пунктам вблизи линии разграничения.

В течение дня оккупанты с помощью БпЛА пытались отследить состав, состояние и перемещение подразделений. А уже после обеда атаковали ударным дроном типа "Ланцет-3" по нашим позициям в Бериславском районе.

Подверглась ударам также Березнеговатская община Николаевской области. По ней оккупанты били ракетами морского базирования типа "Калибр". Это несмотря на то, что на дежурстве не было ни одного ракетоносителя. Коварным образом враг вывел в акваторию фрегат, запустил ракету, после чего вернул его на базу. К счастью, обе ракеты удалось уничтожить силам ПВО.

По нашим позициям захватчики также били как со штурмовой авиации, так и с ударных вертолетов КА-52 "Аллигатор".

ВСУ продолжают уничтожать врага

За день около 170 огневых задач выполнили артиллеристы и ракетчики Сил обороны. Они уничтожили:

32 оккупантов;

4 ЗРК;

3 танка;

3 автомобиля;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 74 840 оккупантов. Из них ряды "двухсотых" пополнили в сутки – 3 ноября – 840 захватчиков. И эта цифра ежедневно и постоянно растет.

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