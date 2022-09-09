На Херсонщине у оккупантов начался внезапный "падеж скота"

Запах напалма на полях Херсонщины... Интересные у россиян пошли некрологи. Некоторых артиллеристов очень быстро хоронят. Где-то по ощущениях с конца августа что-то там начало происходить, что пошел "падеж скота" – извините за мой животноводческий сленг.

Редкий оккупант доплывет до середины Днепра

Иногда выныривают трупики из херсонского направления, то есть это те, кто не успел форсировать Днепр, поэтому их успели быстро привезти домой.

Актуальное Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить

Интересные специалисты:

"служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады" (31.08);

"старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода" (0х.09.);

"старший техник самоходно-артиллерийской батареи" (0х.09.).

А вот в ингушетию пока не могут привезти труп военного из 291-й артиллерийской бригады. Эти "пионисты" работали на Николаевском направлении, но не успели форсировать Днепр в обратном направлении из-за беспилотника.

Фестиваль некрологов на россии – в разгаре

1 сентября не стало подполковника артиллерии – бывает. Под Новой Каховкой не повезло капитану – "командиру гаубичной самоходно-артиллерийской батареи".

Пишут и из самого Херсона (03.09. – прямо свежий): "леша погиб третьего сентября в поселке Антоновка пригорода Херсона, недалеко от Антоновского моста. Там шли бои". Бои там еще не начинались, это просто обстрелы.

О главном 8 сентября россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах

Очень понравился чувак из Керчи по фамилии чернобаев. росгвардеец с красноречивой фамилией. По росгвардии вообще бывают интересные потери. Вот очень оперативно через неделю уже привезли домой и наградили капитана зорина (29.08.): "сергей николаевич участвовал в "освобождении" Крыма, затем остался служить в Евпатории, оттуда же в феврале 2022 года был направлен для участия в "специальной военной операции в Украине". капитан зорин выполнял боевые задачи по охране Запорожской АЭС".

Оставаться в украинском Крыму для россиян очень опасно.

Важно – какова стратегия ВСУ в контрнаступлении на Херсонщине: смотрите видео