В Изюм и Купянск россияне перебрасывают старую технику, а путин экстренно собирает совбез

Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Российские оккупанты пытаются хоть как-то этому помешать, поэтому вывозят старую технику в Изюм и Купянск.

Видео перебрасывания техники показали в российских СМИ, сообщает 24 канал. В то же время президент страны-террориста владимир путин решил срочно провести заседание Совбеза.

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Россияне вывозят старую технику в Изюм и Купянск

В Генштабе ВСУ рассказали, что в Харьковской области на протяжении трех дней нашим военным удалось продвинуться на 50 километров. И это только начало контрнаступления.

Пока командование оккупационных войск убегает вглубь оккупированных украинских территорий, "пушечное мясо" вместе со старой техникой перебрасывают в Купянск и Изюм. Об этом заявили в минобороны страны-террориста.

Однако учитывая темпы продвижения украинских войск и массовое дезертирство оккупантов, советская техника им не поможет

В разведке рассказали, что прорыв фронта на харьковском направлении привел к тому, что личный состав захватнической армии изрядно запаниковал. Ведь никто из россиян не понимает, есть ли у них силы, чтобы остановить продвижение украинского войска. В то же время все оккупанты уверены, что командиры в случае чего будут убегать, оставив своих подчиненных на смерть

Смотрите видео, как оккупанты перебрасывают свою старую технику:

Заметьте В соцсетях распространяют фото ВСУ в Купянске, тем временем оккупанты говорят, что там все сложно

путин созывает совбез

В российских СМИ также сообщили, что путин решил экстренно созвать заседание совета безопасности. Оно должно состояться уже 9 сентября.

Обратите внимание, что в кремле отказываются комментировать катастрофические поражения своей захватнической армии.

Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос минобороны рф,

– заявил представитель путина дмитрий песков.

Об освобождении Балаклеи в Харьковской области 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский. В то же время российские пропагандисты в унисон заявляли, что "отважные" оккупанты до сих пор якобы обороняют город. То же самое они говорят про все населенные пункты, которые совсем скоро благодаря нашим защитникам вернутся под контроль ВСУ.

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