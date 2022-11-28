Наиболее перспективные направления для ВСУ: эксперт предположил, где может быть контрнаступление

Если бы не мобилизация в России, возможно, украинское контрнаступление на Харьковщине не остановилось бы и пошло бы еще дальше на Луганщине. Сейчас есть два перспективных направления, где можно было бы нанести удар оккупантам.

Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, российские мобилизованные помогли закрыть "дыры" на фронте. Без них, по всей вероятности, ВСУ уже взяли бы Сватово, Старобельск. В оккупантов могло бы посыпаться Луганское направление.

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Какие сейчас направления перспективны для контрнаступления ВСУ

Как отмечает Гендельман, здесь важен вопрос соотношения сил, которые Украина и Россия могут выставить на конкретном направлении. Кроме того, не стоит забывать о потенциальных резервах. Всей информацией владеет Генштаб и только там знают, что лучше сделать.

Если просто прогнозировать, то перспективным было бы наступление ВСУ в сторону Мелитополя на Запорожском направлении. Так, украинские военные смогли бы "разрезать" сухопутный коридор в Крым, что резко ухудшило ситуацию для группировки оккупантов на полуострове и левобережье Херсонщины.

Впрочем, российский генштаб тоже понимает эту угрозу. И усиливает подразделения в Запорожском направлении.

Еще одно перспективное направление – Сватовское в Луганской области. По мнению Гендельмана, ВСУ могут нанести отвлекающий удар по этой части фронта, а параллельно пойти вперед на Запорожском направлении. Или наоборот.

Все зависит от того, сколько у ВСУ сейчас готовых сил и каков график подготовки резервов. Сколько резервов будет готово по графику через 1-2-3 месяца. Это критически важная информация для определения того, куда бросить основные силы,

– отметил Гендельман.

Такая ситуация случилась во время октябрьского контрнаступления ВСУ. Первый удар нанесли на Херсонщине, а основная атака пошла на Харьковщине.

Гендельман предположил, на каких направлениях ВСУ могут пойти в контрнаступление: смотрите видео

Как дальше может развиваться контрнаступление ВСУ